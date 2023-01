FTX a déclaré qu'elle avait récupéré plus de 5 milliards de dollars en crypto, en espèces et en titres liquides, mais que d'importantes lacunes subsistaient dans ses échanges de crypto internationaux et américains. FTX a attribué une partie de ce manque à gagner à des piratages, affirmant que 323 millions de dollars en crypto-monnaies avaient été piratés sur sa bourse internationale et 90 millions de dollars sur sa bourse américaine depuis qu'elle a déposé son bilan le 11 novembre.Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a ensuite contesté certains aspects du rapport de la société dans un billet de blog.M. Bankman-Fried, qui a été accusé d'avoir volé des milliards de dollars aux clients de FTX pour payer les dettes contractées par son fonds spéculatif axé sur les crypto-monnaies, Alameda Research, a contesté les calculs de FTX mardi en fin de journée, affirmant que les avocats de l'entreprise au cabinet Sullivan & Cromwell avaient présenté une image "extrêmement trompeuse" des finances de l'entreprise.Bankman-Fried a déclaré que FTX a plus qu'assez d'argent pour rembourser les clients américains, qui, selon lui, doivent entre 181 millions et 497 millions de dollars, d'après sa "meilleure estimation". Bankman-Fried n'a pas eu accès aux dossiers de FTX depuis qu'il a quitté son poste de PDG en novembre.Les avocats de la société ont déclaré dans un récent document judiciaire qu'ils avaient repoussé les efforts de Bankman-Fried pour rester impliqué dans la procédure de faillite de la société.Bankman-Fried a plaidé non coupable aux accusations de fraude, et son procès est prévu pour octobre.FTX a fourni quelques détails supplémentaires sur ses efforts de récupération mardi, affirmant avoir récupéré 1,7 milliard de dollars en espèces, 3,5 milliards de dollars en crypto-monnaies liquides et 300 millions de dollars en titres liquides."Nous faisons des progrès dans nos efforts pour maximiser les recouvrements, et il a fallu un effort d'enquête herculéen de notre équipe pour découvrir ces informations préliminaires", a déclaré Ray dans un communiqué.Les actifs cryptographiques récupérés à ce jour comprennent 685 millions de dollars en Solana, 529 millions de dollars en jeton FTT propriétaire de FTX et 268 millions de dollars en bitcoin, sur la base des prix des crypto-monnaies le 11 novembre 2022. Solana, qui a été encensé par Bankman-Fried, a perdu la majeure partie de sa valeur en 2022.Au cours de l'enquête initiale de FTX sur les piratages de son système, elle a découvert une saisie d'actifs en novembre par la Commission des valeurs mobilières des Bahamas, ce qui a conduit à un différend entre l'équipe de faillite basée aux États-Unis de FTX et les régulateurs des Bahamas.Les deux parties ont réglé leurs différends en janvier, et Ray a déclaré mardi que le gouvernement des Bahamas détenait 426 millions de dollars pour les créanciers.Le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a fait référence au différend lors d'un événement organisé mardi au Conseil atlantique de Washington, en déclarant que l'équipe de Ray avait "changé d'avis" et accepté que la saisie des actifs bahamiens "était appropriée et a peut-être sauvé la mise pour de nombreux investisseurs de FTX".Source : FTXQue pensez-vous de cette déclaration de FTX ?D'après vous, quel sera l'issue du procès de Bankman-Fried qui aura lieu en octobre prochain ?