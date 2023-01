Utilisateurs Transactions Actifs numériques Simulations et mondes virtuels Intelligence Artificielle Mise en réseau Sécurité et vie privée Juridique et politique

De nombreuses organisations et communautés open source de premier plan ont rejoint les membres fondateurs pour soutenir l'effort de concrétisation de cette vision. Il s'agit notamment de la Fondation ChainHub, de la Fondation Cloud Native Computing, de Futurewei, de GenXP, de l'Institut de recherche sur l'industrie numérique de Guangdong, de la Fondation Hyperledger, de LF Edge, de LF Networking, d'OpenSDV, d'Open Voice Network et de Veriken, entre autres. Ensemble, ces acteurs apportent des années de connaissances et d'expérience pour aborder des initiatives couvrant l'intelligence artificielle (IA), le cloud computing et l'edge computing, les actifs numériques, les transactions, l'identité, la mise en réseau, les simulations, la sécurité et plus encore.L'Open Metaverse Foundation est organisée en groupes d'intérêt fondamentaux (FIG) qui permettent une structure de décision ciblée et distribuée pour les sujets clés. Les FIG fournissent des ressources et des forums ciblés pour l'identification de nouvelles idées, la réalisation de travaux et l'intégration de nouveaux contributeurs. Ils sont composés de membres de disciplines spécifiques qui s'engagent à faire avancer les projets ou les technologies évolutives dans leur domaine et à veiller à ce que la propriété du code de chaque sous-partie identifiable des projets (par exemple, GitHub.org, dépôt, sous-répertoire, API, test, problème, RP) soit traitée et gérée. Les huit groupes d'intérêt fondamentaux de l'OMF sont les suivants :, responsable de l'écosystème, Cloud Native Computing Foundation, responsable des opérations et du marketing Open Source, Futurewei, PDG, GenXP"., directrice exécutive de la Fondation Hyperledger et directrice générale de Blockchain and Identity, Fondation Linux., directeur technique, Technologies de réseau, de périphérie et d'accès, Fondation Linux"., directeur exécutif, Open Voice Network, fondateur et PDG, VerikenSource : OpenMV Quel est votre avis sur l'initiative Open Metaverse ?Selon-vous, quelles pourraient être les applications utiles de l'Open Metaverse dans les années à venir ?Pensez-vous que l'Open Metaverse puisse sérieusement concurrencer le Metaverse de Mark Zuckerberg ?