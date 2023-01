Lorsqu'il s'agit d'applications utilisées pour les réunions, nous supposons que la plupart d'entre vous utilisent Zoom, Slack ou Microsoft Teams. Bien que nous soyons d'accord pour dire que Zoom n'est pas exactement dans la même ligue que Slack ou Team, nous pensons qu'il y a un chevauchement, et pas seulement de peu.Zoom est peut-être le chef de file du trio, mais si l'on considère les téléchargements effectués au cours des dernières années, il semblerait que l'avance se réduise en 2023. Et ce, pour la première fois dans l'histoire de l'application.Lorsqu'on jette un coup d'œil aux téléchargements du trio, il est difficile de ne pas s'émerveiller devant les téléchargements massifs de l'application, qui, selon les estimations, a fini par se frayer un chemin jusqu'à près d'un milliard d'appareils cellulaires, depuis le début de l'année 2020.Les téléchargements de l'application Zoom étaient en baisse depuis le début de l'année 2020, mais si l'on regarde les statistiques, elle reste en tête du peloton par rapport à ses deux autres rivaux.À l'autre bout du classement, on trouve Slack, qui a connu une progression l'an dernier. Mais cela n'a pas suffi à égaler la croissance observée avec Zoom et Microsoft Teams.Pour en venir à Microsoft Teams, la situation était très différente de celle des deux autres. Nous avons constaté une performance très consistante ici, ce qui n'est pas le cas de Zoom.Il est clair que Zoom rencontrera un problème appelé Teams au cours de cette nouvelle année et qu'elle devra jouer ses cartes intelligemment pour éviter de se faire détrôner de la place de leader.Par ailleurs, contrairement à Slack, les téléchargements de Teams ne sont pas très éloignés de ceux de Zoom. En 2022, Zoom a enregistré près de 216 millions de téléchargements, contre 137 millions pour Teams. Mais le taux de déclin de cette application est définitivement alarmant. À la fin de l'année 2023, il est fort possible que la persistance de Microsoft Teams soit supérieure à celle de Zoom. Et il n'y a pas encore d'autre concurrent majeur qui pourrait empêcher cela.Alors, soyez attentifs à 2023, car ce pourrait être l'année de la victoire de Microsoft Teams. D'ici là, nous devrons simplement attendre et regarder patiemment.Source : App Figure Que pensez-vous des conclusions de ce rapport ?Quel outil de collaboration utilisez-vous dans votre entreprise ?