Entre 2022 et 2025, la croissance du marché numérique RH sera portée principalement par trois segments : la gestion des temps, qui structure les processus RH au sein des entreprises, la gestion des talents, sur les volets de maîtrise de compétences et de mobilité de carrière et enfin les solutions qui améliorent la relation avec le collaborateur (self-service, écoute clients, analytiques). Ces trois segments affichent une croissance moyenne annuelle autour de 10 % et représenteront 2,2 milliards d’euros en 2025, soit une augmentation de 54 % comparé à 2021.Si les logiciels et services se partagent équitablement le marché en 2020, d’ici 2025, le SaaS va permettre au marché logiciel de prendre l’ascendant sur les services en pesant 56% du marché global. Cela s’explique par la forte désintermédiation engendrée par la technologie Cloud. Elle force les éditeurs de solutions à proposer plus de services et cela diminue une part des activités des spécialistes du marché des services.Le phénomène est plus visible sur le marché des services. En effet, le marché du BPO peine à se transformer et à répondre aux attendus de plus-value des entreprises en général. La demande d’expertises, de conseils change les attentes des acteurs.Markess by Exaegis se spécialise sur la recherche et l’analyse des marchés français du numérique et met à disposition des estimations qui reposent sur des données locales. Elles sont collectées chaque année lors des interviews auprès des prestataires et des entreprises (plus de 5000 décideurs chaque année), des données macro–économiques et celles provenant de sources tierces dans le but d’apporter des éclaircissements dans votre processus de prises de décision.Source : Markess Trouvez-vous cette étude de Markess pertinente ?Votre entreprise prévoit-elle une augmentation des dépenses liées aux logiciels et services numériques dédiés aux RH en 2023 ?