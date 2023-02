La récession économique en cours est arrivée en tête de liste, obtenant 71,41 points sur un maximum de 100. La pandémie a peut-être déclenché l'inflation, mais l'augmentation du coût de la vie n'a pas diminué, même si la pandémie s'est quelque peu atténuée.Ensuite, il y a eu la rivalité entre les États-Unis et la Chine, qui pourrait rendre les négociations commerciales plus difficiles. Cette rivalité a obtenu un score de 63,41 en raison des sanctions prises par les États-Unis à l'encontre de la Chine, et la crise énergétique arrive en troisième position avec 58,43 points.Les marchés émergents pourraient également être un point sensible pour l'industrie, l'agitation qui règne sur ces marchés lui ayant valu 58,27 points. Il a été suivi d'un recul des bénéfices dans le secteur des technologies, qui se traduit déjà par des licenciements massifs dans toutes les grandes entreprises technologiques.Il convient de mentionner ici que la récession est un élément essentiel de la plupart des autres risques macroéconomiques auxquels le secteur des technologies est confronté. La crise énergétique, les difficultés des marchés émergents et bien d'autres choses encore ont été aggravées par la récession, et l'année s'annonce longue et difficile à tous points de vue.La Chine sera un acteur important qui déterminera si la récession se termine tôt ou tard. L'abandon soudain de Covid-Zero en a surpris plus d'un, car c'est le genre de chose qui pourrait révéler un manque de prévoyance de la part des autorités chinoises.En outre, les perspectives économiques à long terme de la Chine ne sont plus aussi favorables qu'auparavant. Cela va certainement changer la forme de l'industrie technologique d'une manière qui peut être difficile à prévoir avec précision.Source : CounterPoint Trouvez-vous cette analyse pertinente ?Quel est votre avis sur la situation ?