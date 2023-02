Le constructeur de voitures électriques a déclaré au régulateur américain qu'il avait perdu 204 millions de dollars en bitcoins, mais qu'il avait récupéré 64 millions de dollars grâce aux échanges.Tesla a placé 1,5 milliard de dollars en bitcoins au début de l'année 2021, le directeur général Elon Musk ayant déclaré que le bitcoin serait accepté comme moyen de paiement.Il a changé de cap quelques semaines plus tard, et Tesla a depuis vendu la plupart de ses avoirs en bitcoins.Elle détient désormais environ 184 millions de dollars en bitcoins.M. Musk a été l'un des plus grands défenseurs des crypto-monnaies, ses déclarations sur les médias sociaux étant souvent à l'origine d'une importante activité boursière.L'achat de bitcoins par Tesla en février 2021 a entraîné une hausse de plus de 25 % du cours de la crypto-monnaie, qui a atteint 48 000 dollars, un record à l'époque.Le cours a de nouveau augmenté en mars 2021, lorsque M. Musk a annoncé sur Twitter que Tesla autoriserait ses clients à acheter des voitures en utilisant des bitcoins. Cela a permis aux personnes aux États-Unis de sécuriser leurs commandes avec l'équivalent d'un dépôt de 100 dollars en bitcoin.Mais la crypto-monnaie a ensuite chuté de plus de 10 % deux mois plus tard, lorsque l'entreprise a fait marche arrière sur ce projet, invoquant des préoccupations liées au changement climatique.Selon le Trésor britannique, la consommation annuelle globale d'énergie du bitcoin représenterait environ 39 % de celle du Royaume-Uni - et certaines estimations avancent un chiffre encore plus élevé pour la crypto-monnaie.Son prix a grimpé à près de 70 000 dollars en novembre 2021 avant de s'effondrer de plus de 50 % lorsque Tesla a décidé de se débarrasser de la plupart de ses avoirs.Source : Dépôt réglementaire Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous ces informations utiles ou pertinentes ?