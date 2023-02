Le film, qui fait actuellement le tour de divers festivals de cinéma, a récemment été mis en ligne dans son intégralité sur YouTube. Dans ce film, Smith, qui se fait appeler "American Scream", explique ce qu'est la blockchain en termes simples, comment elle est liée aux bases de données et aux technologies conventionnelles, et comment l'industrie de la cryptographie semble plus dépendante de la psychologie coercitive que de l'innovation. Le film aborde une grande variété de sujets, notamment "", "", et explique comment et pourquoi les jetons, le minage et d'autres éléments basés sur la blockchain comme les contrats intelligents et les NFT fonctionnent.Dans la seconde moitié du film, M. Smith examine des affirmations et des scénarios spécifiques tels que "" et "", en identifiant les problèmes courants tels que "" et en se demandant si des arguments tels que "" et "" ont vraiment un sens ?John Reed Stark, ancien chef de l'Office of Internet Enforcement de la SEC, a dit de Smith qu'il était l'un de ses technologues préférés et que le film était "parfait" dans sa caractérisation de la technologie.Source : Vidéo du film "Blockchain - Innovation ou illusion ?"Que pensez-vous de cette œuvre de M. Smith ?Quel est votre avis général sur la Blockchain ? Trouvez-vous que cette technologie est utile, et dans quelle mesure ?Selon vous, les organisations publiques ou privées devraient-elles se lancer dans l'adoption de la Blockchain ?