Le marché des actifs numériques a souffert d'un climat morose au cours de l'année dernière, mais le plus gros coup porté au secteur est venu de la faillite de FTX, la principale bourse de crypto-monnaies de Sam Bankman-Fried, en novembre.", a déclaré le directeur général Brian Armstrong lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, mais il a ajouté que cette évolution profitera finalement à Coinbase.Dans le contexte du ralentissement du marché, le volume des échanges sur la bourse de crypto-monnaies a plongé à 145 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 547 milliards de dollars un an plus tôt.Les traders de détail se sont également retirés de manière significative, leur volume d'échange au cours du trimestre ayant chuté de près de 89% à 20 milliards de dollars.Le revenu des abonnements et des services a été le seul point positif : il a augmenté d'environ 33 % pour atteindre 282,8 millions de dollars au quatrième trimestre, profitant des fortes hausses de taux d'intérêt.Les actions de Coinbase ont légèrement augmenté dans des échanges volatils après la cloche.La bourse de crypto-monnaies prévoit des revenus d'abonnement et de services au premier trimestre entre 300 et 325 millions de dollars, au-dessus des estimations de Wall Street d'environ 285,7 millions de dollars, selon les données de Refinitiv.", a déclaré Owen Lau, analyste chez Oppenheimer, ajoutant que les prévisions étaient soutenues par le contrôle des dépenses et l'amélioration de la tendance des revenus.La société a déclaré un revenu net de 605 millions de dollars au cours du trimestre, contre 2,49 milliards de dollars un an plus tôt.Coinbase a déclaré une perte nette de 557 millions de dollars au cours des trois mois clos le 31 décembre, contre un bénéfice de 840 millions de dollars un an plus tôt.Source : CoinbaseQu'en pensez-vous ?La crise des cryptomonnaies va-t-elle perdurer à votre avis ?