En juillet 2022, les commits mensuels de Google sur GitHub ont augmenté de 21 % par rapport à l'année précédente et le nombre de contributeurs actifs de Google sur GitHub (5 421) a dépassé celui de Microsoft (5 258).Microsoft et Google restent les deux principales entreprises contribuant aux logiciels libres. Amazon reste loin derrière mais augmente rapidement son engagement dans le logiciel libre.Selon une nouvelle analyse d'Aiven, une société de logiciels qui associe les technologies open source à l'infrastructure en nuage, Amazon, Microsoft et Google n'ont jamais eu autant d'employés impliqués dans l'open source.L'analyse par Aiven des données de GitHub, le service d'hébergement de référentiels, qui est le foyer de facto de l'open source, a révélé que le nombre total de contributeurs actifs à GitHub d'Amazon, Microsoft et Google a augmenté de 300 % en six ans - de 2 654 contributeurs en mai 2016 à 10 549 en mai 2022.La recherche a révélé que les commits mensuels de Google sur GitHub ont bondi de 20 % par rapport à l'année précédente et que les contributeurs actifs de Google sur GitHub (4 643) ont dépassé les contributions de Microsoft (4 394) pour la première fois depuis le début des enregistrements en 2016.Plus d'un tiers des contributions OSS de Microsoft sont dans des langages de programmation maintenus par Microsoft. 38,8 % des langages qu'elle utilise sont soit PowerShell, soit C# - tous deux développés à l'origine par Microsoft. De son côté, Google préfère C++ et Java, et Amazon contribue en Python et Java.En approfondissant la question, les recherches d'Aiven sur les commits - les soumissions de nouveaux correctifs logiciels aux projets open source - ont révélé que le nombre de commits sur GitHub provenant de Microsoft et de Google est toujours en deçà des sommets de l'été 2020, bien que l'écart entre les deux ait diminué.Amazon reste à la traîne par rapport à ses concurrents hyperscale, mais soutient désormais de grands projets open source tels qu'OpenSearch, un fork d'ElasticSearch, et héberge un nombre croissant de projets sur sa page GitHub.Heikki Nousiainen, directeur technique et cofondateur d'Aiven, commente : "."".Source : Aiven Quelle lecture faites-vous de cette étude d'Aiven ?Quel est votre avis général concernant les outils open source ?Avez-vous déjà contribué au développement d'un logiciel open source ?