Cette plateforme, appelée Intel Quantum SDK, permet pour l'instant d'exécuter ces algorithmes sur un système de calcul quantique simulé, a déclaré Anne Matsuura, responsable des applications et de l'architecture quantiques d'Intel Labs.L'informatique quantique est basée sur la physique quantique et peut, en théorie, effectuer des calculs plus rapidement que les ordinateurs conventionnels.Mme Matsuura a indiqué que les développeurs peuvent utiliser le langage de programmation C++, connu de longue date, pour élaborer des algorithmes quantiques, ce qui le rend plus accessible aux personnes ne possédant pas d'expertise en informatique quantique.", a déclaré Matsuura dans un communiqué. "Le nombre d'entreprises qui s'intéressent au matériel informatique quantique ne cesse de croître, qu'il s'agisse de grandes entreprises comme IBM Corp et Google d'Alphabet Inc ou de jeunes pousses.L'utilisation de simulateurs d'informatique quantique, comme celui qu'Intel a construit, est donc importante pour former les développeurs et travailler sur les algorithmes en attendant, a déclaré Intel.Intel n'a pas encore d'ordinateur quantique à la disposition de ses clients, mais James Clarke, responsable du matériel quantique chez Intel, a déclaré que l'entreprise travaillait à la construction d'un ordinateur basé sur sa technologie de fabrication de puces en silicium.", a expliqué Clarke à Reuters.Les qubits, ou bits quantiques, sont l'unité de base de l'informatique quantique.Source : IntelQu'en pensez-vous ?Selon vous, l'initiative d'Intel de mettre un SDK à la disponibilité des développeurs peut-elle faire avancer la recherche dans l'informatique quantique ?Quel est votre avis général sur l'informatique quantique ?