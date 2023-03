Suivi par Jeff Bezos, Bill Gates et Larry Elllison pour ce qui est du classement IT

Oui, il a été à nouveau couronné leader de la célèbre liste des personnes les plus riches de Bloomberg, avec une valeur nette de 187 milliards de dollars.Le chef de Twitter a réussi à devancer Bernard Arnault, PDG de LVMH, dont la valeur nette s'élève actuellement à 182 milliards de dollars, selon les dernières statistiques de Bloomberg issues de son indice des milliardaires.L'année dernière, le PDG de Tesla et SpaceX a connu une descente aux enfers après que sa fortune ait subi une méga perte lorsque les actions de Tesla ont atteint un nouveau plancher le 3 janvier, à 108 dollars, selon les données récentes de Yahoo Finance. Mais lundi, le tableau était totalement différent puisque les actions de Tesla ont clôturé à 207 dollars.Après la tourmente de 2022, où Elon Musk a fait les gros titres en achetant Twitter après beaucoup d'incertitudes, sans parler des nombreuses poursuites judiciaires attachées à son nom, l'année 2023 s'annonce belle et bien pour lui.Au cours du début de ce mois, nous l'avons vu prendre part à un nouveau procès civil qui a été intenté à San Francisco et qui l'accuse d'être responsable pour avoir déclaré audacieusement en 2018 qu'il avait suffisamment de fonds pour rendre Tesla privé. Mais cette pensée ne s'est jamais concrétisée par une véritable transaction.D'autre part, le chef de Twitter a également posté sur son compte Twitter ce mois-ci que sa firme avait tendance à atteindre le seuil de rentabilité et qu'il faisait tout son possible pour sauver l'application de la faillite.Aujourd'hui, Musk continue de faire face à de nombreuses batailles juridiques de la part des anciens employés de Twitter qu'il a licenciés brusquement. De même, de nombreuses actions en justice ont été intentées par des propriétaires qui affirment que les bureaux de Twitter ont pris du retard en termes de loyer.Source : BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?