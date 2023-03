Nous avons déjà reconnu que nous n'avions pas une conformité et des contrôles adéquats en place au cours de ces premières années ... nous sommes une société très différente aujourd'hui en ce qui concerne la conformité. Nous avons déjà reconnu que nous n'avions pas une conformité et des contrôles adéquats en place au cours de ces premières années ... nous sommes une société très différente aujourd'hui en ce qui concerne la conformité.

Le rapport est basé sur des messages et des documents de 2018 à 2020 examinés par le Wall Street Journal, ainsi que sur des entretiens avec d'anciens employés.Binance, fondée en 2017, et Binance.US sont plus imbriquées que les sociétés ne l'ont révélé, mélangeant le personnel et les finances, et partageant une entité affiliée qui achetait et vendait des cryptocurrences, selon le rapport.Il note que Binance.com opère principalement à partir de hubs en Chine et au Japon, mais qu'un cinquième de ses clients sont basés aux États-Unis. Binance.US est basé à San Francisco.Les développeurs de Binance en Chine ont maintenu le code logiciel qui soutenait les portefeuilles numériques des utilisateurs de Binance.US, ce qui a potentiellement donné à Binance un accès aux données des clients américains, a rapporté le WSJ.Depuis 2020, le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission enquêtent sur la relation de Binance avec Binance.US, indique le rapport, mentionnant des citations à comparaître et des personnes familières avec le sujet. Si les régulateurs américains déterminent que Binance a le contrôle de son entité américaine, ils pourraient revendiquer le pouvoir de policer l'ensemble des activités de Binance.Dans une déclaration envoyée par courriel, un porte-parole de Binance a déclaré :Binance fait l'objet d'une surveillance accrue, car trois sénateurs américains ont demandé cette semaine à la bourse de crypto-monnaies géante et à Binance.US des informations sur leur conformité réglementaire et leurs finances.Il a été rapporté que Binance.US a été créé comme une filiale de facto en 2019 pour détourner l'attention des régulateurs américains de Binance.com.Source : Wall Street JournalQuelle est votre opinion sur la situation ?