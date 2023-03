Ceci étant dit, il est important de noter que l'IA aura évidemment un rôle énorme à jouer dans ce domaine. Son rôle sera d'ailleurs plutôt synergique avec celui de la blockchain, puisque l'IA peut être utilisée pour la rendre beaucoup plus sûre que cela n'aurait été le cas autrement.La sécurité sera une autre tendance majeure pour 2023. La sécurité zéro confiance est déjà devenue très importante, mais malgré cela, elle peut encore être améliorée. L'informatique en temps réel devenant de plus en plus répandue grâce à l'amélioration de l'infrastructure en cloud, il sera intéressant de voir comment les deux pourraient finir par aller de pair une fois que tous les éléments auront été pris en compte.L'IA sera également très importante d'un point de vue complètement différent. L'IA générative a le potentiel de bouleverser l'équilibre délicat d'innombrables industries. ChatGPT et Stable Diffusion ont déjà commencé à le faire, et il sera intéressant de voir ce qui se passera ensuite, puisqu'il ne s'agit que de la première vague et qu'il y aura probablement beaucoup d'améliorations dans un avenir proche.En définitive, 2023 s'annonce comme l'année la plus passionnante pour la technologie depuis le milieu des années 90. C'est à cette époque que l'internet et les ordinateurs personnels ont commencé à se banaliser. De grands noms comme Bill Gates ont déclaré que l'IA pourrait être comme l'internet, en ce sens que nous n'avons aucun moyen de prédire quel sera son véritable potentiel. Nous devrons attendre de voir comment elle pourrait changer les choses une fois pour toutes.Source : Counterpoint Quel est votre avis sur le sujet ?