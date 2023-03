L'année 2022 a été très imprévisible dans le monde des cryptomonnaies. Elle a commencé sur les chapeaux de roue avec de nombreuses campagnes de marketing sur le thème des célébrités et de nombreuses publicités liées au Super Bowl. Malheureusement, elle ne s'est pas terminée comme prévu, les parts de marché ayant chuté de 60 %.De nombreux partisans de la cryptomonnaie ont été déçus et ce n'est rien de moins qu'une crise qui a éclaté. Si certains y ont vu une opportunité d'investissement, la majorité a considéré les conditions comme des signaux contradictoires.Aujourd'hui, à l'aube de l'année 2023, l'incertitude est encore plus grande. Les prix ont légèrement augmenté et le gouvernement fédéral continue de sévir contre ceux qui participent au commerce. Cette situation, associée aux risques élevés liés aux escroqueries, n'est certainement pas la meilleure nouvelle qu'un investisseur puisse souhaiter entendre.C'est dans ce contexte que s'inscrit un nouveau rapport qui fait partie de la troisième étude annuelle sur les cryptomonnaies. Il recueille de nombreuses informations auprès de près de 1 200 citoyens américains. Les chercheurs se sont penchés sur les perceptions du public, les activités planifiées et la confiance des personnes qui composent le marché d'aujourd'hui.Certains résultats clés ont été observés, notamment ceux décrits ci-dessous.Tout d'abord, si le marché des cryptomonnaies est incontestablement connu, les taux de possession ont chuté de 33 % à 30 % chez les adultes américains.Ensuite, les chercheurs ont constaté que le nombre d'investisseurs diminuait de près de 50 % en 2022 par rapport aux deux années précédentes. Par la suite, seul un propriétaire de cryptomonnaie sur trois a fini par réaliser des bénéfices sur ses investissements. Cependant, ils restent optimistes pour des raisons évidentes. Aujourd'hui, 75 % d'entre eux s'attendent à ce que le marché maintienne sa valeur ou connaisse une sorte de rebond cette année.De même, 50 % des propriétaires de cryptomonnaies espèrent développer leurs portefeuilles respectifs d'ici à l'année prochaine. Par ailleurs, 5 % des non-propriétaires espèrent faire des investissements dans ce domaine pour la première fois.Le rapport montre réellement que la notoriété des cryptomonnaies augmente en ce moment même. De nombreuses personnes sont plus au courant de cette tendance cette année que les deux années précédentes, le pourcentage s'élevant actuellement à 69 %.Toutefois, si le niveau de sensibilisation atteint des sommets, la connotation négative des cryptomonnaies dans l'esprit des gens l'est tout autant. Malgré cela, un tiers des Américains possèdent des jetons de cryptomonnaie, comme le révèle ce rapport.Quant à savoir qui s'intéresse le plus à cette tendance. Ce sont les hommes jeunes ou d'âge moyen qui dominent ce secteur. Les statistiques montrent que 43 % des hommes sont plus susceptibles d'être conscients et prêts à investir que les femmes, qui se maintiennent à 18 %.La tranche d'âge des détenteurs de jetons de cryptomonnaie se situe entre 30 et 44 ans. Ils sont suffisamment âgés pour en comprendre le sens et disposent d'un certain revenu disponible.Lorsqu'on a demandé aux personnes interrogées en quelle année elles se sentaient le plus à l'aise pour investir dans les cryptomonnaies, c'est en 2020 et 2021 qu'elles ont répondu. Et oui, il y a beaucoup de cryptomonnaies sur le marché aujourd'hui.Mais en ce qui concerne 2023, c'est dans le bitcoin que la majorité continue d'investir. Environ 78 % d'entre eux affirment avoir soutenu cette forme de cryptomonnaie cette année, suivie par l'Ethereum et le Shiba Inu.Au fil des ans, le rapport montre que les statistiques relatives aux différents investissements dans les cryptomonnaies n'ont pas été bouleversées. Cela montre clairement que de nombreuses personnes ne sont pas disposées à vendre leurs jetons lorsque le marché est en baisse ou que les choses sont imprévisibles.Enfin, lorsqu'on leur demande pourquoi les gens continuent d'investir dans les cryptomonnaies, la majorité des personnes interrogées affirment qu'elles les considèrent comme un actif permettant de diversifier leurs investissements respectifs.Source : Security.org Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ?