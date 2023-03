Un balisage intégré pour les tâches de formatage les plus courantes

Des fonctions flexibles pour tout le reste

Un système de script étroitement intégré

Composition mathématique, gestion des bibliographies, etc.

Des temps de compilation rapides grâce à la compilation incrémentale

Des messages d'erreur conviviaux en cas de problème

Exemple

Installation et utilisation

# Creates `file.pdf` in working directory. typst file.typ # Creates PDF file at the desired path. typst path/to/source.typ path/to/output.pdf

# Watches source files and recompiles on changes. typst --watch file.typ

Construire à partir des sources

Code : Sélectionner tout cargo build -p typst-cli --release

Principes de conception

Typst possède :Une introduction à Typst est disponible dans notre documentation. Cependant, si vous voulez voir la puissance de Typst encapsulée dans une image, la voici :Décortiquons ce qui se passe :Nous utilisons les règlespour configurer les propriétés des éléments, comme la taille des pages ou la numérotation des titres. En réglant la hauteur de la page sur, elle s'adapte au contenu. Les règless'adaptent aux configurations les plus courantes. Si vous avez besoin d'un contrôle total, vous pouvez également utiliser les règlespour redéfinir complètement l'apparence d'un élément.Nous insérons un titre à l'aide de la syntaxe. Un signe égal crée un titre de niveau supérieur, deux créent un sous-titre et ainsi de suite. Typst dispose d'autres balises légères de ce type, voir la référence syntaxique pour une liste complète.Les équations mathématiques sont entourées de signes du dollar. En ajoutant des espaces supplémentaires autour du contenu d'une équation, on peut la placer dans un bloc séparé. Les identificateurs à plusieurs lettres sont interprétés comme des définitions et des fonctions Typst, sauf s'ils sont placés entre guillemets. De cette façon, nous n'avons pas besoin de barres obliques inverses pour des choses commeet. Etapplique le modificateuraupour sélectionner une variante particulière du symbole.Passons maintenant à l'écriture de scripts. Pour introduire du code dans un document Typst, nous pouvons écrire un hashtag suivi d'une expression. Nous définissons deux variables et une fonction récursive pour calculer le n-ième nombre de Fibonacci. Ensuite, nous affichons les résultats dans un tableau aligné au centre. La fonction tableau prend ses cellules ligne par ligne. Par conséquent, nous passons d'abord les formules, puis les nombres de fibonacci calculés. Nous appliquons l'opérateur d'étalement () aux deux parce qu'il s'agit de tableaux et que nous voulons passer les éléments des tableaux en tant qu'arguments individuels.Vous pouvez obtenir les sources et les binaires préconstruits pour la dernière version de Typst à partir de la page des versions. Cela vous donnera le CLI de Typst qui convertit les sources de Typst en PDFs.Vous pouvez également surveiller les fichiers sources et les recompiler automatiquement en cas de changement. C'est plus rapide que de compiler à partir de zéro à chaque fois parce que Typst a une compilation incrémentale.Si vous préférez une expérience intégrée de type IDE avec autocomplétion et prévisualisation instantanée, vous pouvez également consulter l'application web de Typst, qui est actuellement en version bêta publique.Pour construire Typst vous-même, vous devez avoir la dernière version stable de Rust installée. Ensuite, vous pouvez construire le CLI avec la commande suivante :Le binaire optimisé sera stocké dansTypst a été conçu avec trois objectifs clés à l'esprit : Puissance, simplicité et performance. Nous pensons qu'il est temps d'avoir un système qui égale la puissance de LaTeX, qui soit facile à apprendre et à utiliser, tout en étant suffisamment rapide pour permettre une prévisualisation instantanée. Pour atteindre ces objectifs, nous suivons trois principes de conception fondamentaux :Si vous savez comment faire une chose dans Typst, vous devriez pouvoir transférer cette connaissance à d'autres choses. S'il y a plusieurs façons de faire la même chose, l'une d'entre elles doit être à un niveau d'abstraction différent de l'autre. Par exemple, il est acceptable queetfassent la même chose parce que le premier n'est que du sucre syntaxique pour le second.Il y a deux façons de rendre quelque chose flexible : Avoir un bouton pour tout ou avoir quelques boutons que l'on peut combiner de différentes manières. Typst est conçu avec la deuxième méthode à l'esprit. Nous fournissons des systèmes qui vous permettent de composer d'une manière à laquelle nous n'avons jamais pensé. TeX fait également partie de la deuxième catégorie, mais il est un peu bas niveau et les gens utilisent donc LaTeX à la place. Mais là, il n'y a pas vraiment de composabilité. Au lieu de cela, il y a un paquet pour tout ().Toutes les fonctionnalités du langage Typst doivent permettre une compilation incrémentale. Heureusement, nous avons, un système de compilation incrémentale qui fait le plus gros du travail en arrière-plan.Source : GitHub Qu'en pensez-vous ?Selon vous, Typst est-il est capable de rivaliser avec Latex, en particulier pour des projets plus sérieux ou plus volumineux ?