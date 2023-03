La plupart des organisations qui espèrent faire des bénéfices doivent investir massivement dans toutes sortes de choses. Malgré cela, tous leurs investissements ne finissent pas par donner les résultats escomptés. Une enquête de YouGov et Oomnitza vient de révéler que les organisations pourraient dépasser d'environ 10 % les investissements nécessaires dans l'infrastructure logicielle, toutes choses ayant été considérées et prises en compte.En fait, les entreprises qui sont conscientes de l'importance du cloud computing et de l'architecture logicielle peuvent souvent se montrer plutôt enclines à dépenser de l'argent. Ceci étant dit, il est important de noter que ce gaspillage peut augmenter considérablement en fonction de la taille de l'entreprise en question.Si l'on considère les entreprises travaillant dans le domaine des services publics et des infrastructures, les choses commencent à se dégrader encore plus. 43 % des entreprises de ce secteur gaspillent entre 10 et 20 % de leur budget logiciel annuel pour des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. La proportion est d'environ 32 % pour les entreprises qui fournissent des services professionnels.Les entreprises ont tendance à s'appuyer fortement sur des processus manuels, ce qui risque d'aggraver les problèmes. Les processus manuels peuvent être source d'inefficacité, mais ils ne sont qu'un des nombreux problèmes à l'origine du gaspillage financier dans ce domaine.Les entreprises font souvent des prévisions inexactes concernant les logiciels dont elles ont besoin, et elles mettent également beaucoup de temps à suspendre les licences une fois que le manque d'utilité est mis en évidence. De telles pratiques peuvent être préjudiciables, car c'est le genre de chose qui peut potentiellement entraîner un gaspillage d'argent qui aurait pu être dépensé pour des choses bien plus nécessaires. Une certaine rationalisation s'impose ici. Les entreprises doivent automatiser les prévisions dans lesquelles elles opèrent et elles doivent également éliminer ou, à tout le moins, réduire les gaspillages avec la célérité nécessaire pour minimiser les pertes.Source : Rapport d’enquête Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? Les trouvez-vous pertinents ?Voir aussi :