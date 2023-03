Aujourd'hui, nous sommes déçus de partager avec vous que la SEC nous a donné un "avis Wells" concernant une partie non spécifiée de nos actifs numériques listés, notre service de staking Coinbase Earn, Coinbase Prime, et Coinbase Wallet après une enquête superficielle. Un avis Wells est la façon dont le personnel de la SEC informe une entreprise qu'il recommande à la SEC de prendre des mesures d'application pour d'éventuelles violations des lois sur les valeurs mobilières. Il ne s'agit pas d'une inculpation formelle ou d'un procès, mais cela peut en entraîner un. Soyez assurés que les produits et services de Coinbase continuent à fonctionner comme d'habitude - les nouvelles d'aujourd'hui n'exigent aucune modification de nos produits ou services actuels.L'avis de Wells d'aujourd'hui ne fournit pas beaucoup d'informations auxquelles nous devons répondre. Le personnel de la SEC nous a dit qu'il avait identifié des violations potentielles de la législation sur les valeurs mobilières, mais pas grand-chose de plus. Nous avons demandé à la SEC d'identifier spécifiquement les actifs de nos plateformes qui, selon elle, pourraient être des titres, mais elle a refusé de le faire. L'avis de Wells publié aujourd'hui intervient également après que Coinbase a présenté à la SEC de multiples propositions d'enregistrement au fil des mois, propositions auxquelles la SEC a finalement refusé de répondre.Bien que nous ne prenions pas ce développement à la légère, nous sommes très confiants dans la façon dont nous gérons notre entreprise - la même entreprise que nous avons présentée à la SEC afin de devenir une société publique en 2021. Nous continuons de penser que l'élaboration de règles et la législation sont de meilleurs outils pour définir la loi dans notre secteur que les mesures d'exécution. Mais si nécessaire, nous nous réjouissons de l'opportunité pour Coinbase et l'ensemble de la communauté cryptographique d'obtenir des éclaircissements devant les tribunaux. Ci-dessous, nous partageons plus de détails sur nos tentatives d'engagement avec la SEC sur les voies d'enregistrement, la confusion réglementaire crypto américaine actuelle, et un autre rappel que Coinbase ne répertorie pas les titres.La notice de Wells découle de l'enquête que nous avons révélée l'été dernier. Peu de temps après le début de cette enquête, la SEC nous a demandé si nous serions intéressés à discuter d'une résolution potentielle qui inclurait l'enregistrement d'une partie de nos activités auprès de la SEC. Nous avons répondu par l'affirmative. Plus précisément, la SEC nous a demandé de donner notre avis sur ce à quoi pourrait ressembler un parcours d'enregistrement pour Coinbase - parce qu'il n'y a pas de moyen existant pour un échange de cryptomonnaie de s'enregistrer. Nous avons développé et proposé deux modèles d'enregistrement différents. Nous avons dépensé des millions de dollars en soutien juridique pour élaborer ces propositions et avons demandé à plusieurs reprises à la SEC de nous faire part de ses commentaires. Nous n'en avons eu aucun. Nous avons également réitéré que nous nous en tenions à notre processus de cotation - nous ne cotons pas de titres aujourd'hui - et nous avons invité à plusieurs reprises la SEC à soulever des questions sur n'importe quel actif de notre plateforme. Elle n'en a soulevé aucune.Nous avons rencontré la SEC plus de 30 fois en neuf mois, mais c'est nous qui parlions. En décembre 2022, nous avons de nouveau demandé à la SEC de nous faire part de ses commentaires sur nos propositions. Le personnel de la SEC a accepté de nous faire part de ses commentaires en janvier 2023. En janvier, la veille de la réunion prévue, la SEC a annulé notre rendez-vous et nous a annoncé qu'elle revenait à une enquête sur l'application de la loi. Nous comprenons maintenant qu'il y a un désaccord au sein de la Commission elle-même sur la manière de procéder à l'enregistrement. C'était il y a tout juste deux mois.L'enquête n'en est qu'à ses débuts. Nous avons produit des documents et fait témoigner deux personnes, l'une sur les aspects fondamentaux de nos services de mise et l'autre sur le fonctionnement de base de notre plateforme de négociation. À aucun moment de l'enquête, la SEC ne nous a fait part d'un seul problème spécifique concernant un seul actif sur notre plateforme. Le fait de passer maintenant à une notification Wells est pour le moins inhabituel. D'autant plus que nos services de staking et d'échange n'ont pratiquement pas changé depuis 2021, date à laquelle la SEC a examiné notre S-1 et nous a permis de devenir une société publique. Notre modèle commercial de base reste le même.L'incertitude réglementaire dans le secteur des cryptomonnaies s'aggrave. Au lieu de développer un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies, la SEC continue de réglementer en appliquant uniquement la loi. Nous avons récemment expliqué dans un mémoire d'amicus curiae le manque d'orientations à suivre pour les entreprises de cryptographie. Néanmoins, nous avons continué à essayer de dialoguer avec la SEC. En plus de nos tentatives pour développer une voie d'enregistrement, nous avons à plusieurs reprises demandé formellement à la SEC de s'engager dans l'élaboration de règles pour notre industrie. Nous avons déposé une demande d'élaboration de règles l'été dernier. Lundi, nous avons soumis une autre lettre de commentaires substantiels à l'appui de la pétition, détaillant le besoin de clarté quant à l'opinion de la SEC sur les services de staking et l'absence de notification au secteur concernant les préoccupations de la SEC. Deux jours plus tard, nous avons reçu un avis de Wells qui inclut nos services de mise en jeu - les mêmes services de mise en jeu référencés 57 fois dans le S-1 que la SEC a examiné en 2021 lorsque nous sommes devenus une société publique.Il est important de noter que Coinbase n'est pas le seul à soulever ces questions. Même les tribunaux remettent en question les positions incohérentes de la SEC et son manque d'orientation pour le secteur. Le juge fédéral des faillites Michael Wiles, dans la récente affaire Voyager, a fait part de ses conclusions dans une décision contre la SEC qui montre clairement que la SEC est en terrain instable lorsqu'il s'agit des récentes positions de la Commission sur les crypto-monnaies en tant que titres. Le juge Wiles a déclaré dans sa décision : « Les régulateurs eux-mêmes ne semblent pas s'accorder sur la question de savoir si les cryptocurrencies sont des marchandises susceptibles d'être soumises à la réglementation de la CFTC, ou si elles sont des titres [...] soumis aux lois sur les valeurs mobilières, ou ni l'un ni l'autre, ni même sur les critères à appliquer pour prendre la décision ». Cette incertitude persiste malgré le fait que les bourses de crypto-monnaies existent depuis plusieurs années".Pendant ce temps, notre secteur continue de voir de nouvelles déclarations contradictoires de la part des régulateurs au lieu de règles réelles. Le président de la CFTC a récemment déclaré au Congrès que l'Ethereum était une marchandise, ce que le public a compris depuis longtemps. Quintenz, alors commissaire de la CFTC, a déclaré que « la SEC n'a aucune autorité sur les matières premières pures ou leurs lieux de négociation, que ces matières premières soient du blé, de l'or, du pétrole... ou des crypto-actifs ». L'actuel président de la SEC a récemment déclaré que le BTC était peut-être la seule marchandise numérique, ce qui va totalement à l'encontre de la position de la CFTC. Si nos régulateurs ne parviennent pas à se mettre d'accord sur qui réglemente quels aspects des cryptoactifs, le secteur n'a pas d'avis juste sur la manière de procéder. Dans ce contexte, il est absurde de menacer de mesures coercitives des entreprises publiques de confiance comme Coinbase, qui se sont engagées à respecter les règles. Il est encore plus insensé de menacer de prendre des mesures d'exécution à moins qu'un acteur du secteur n'admette que les valeurs non mobilières peuvent être réglementées par la SEC. C'est au Congrès d'en décider.L'essentiel demeure : Coinbase ne répertorie pas les titres et n'offre pas à ses clients des produits qui sont des titres. Coinbase dispose d'un processus rigoureux d'analyse et d'examen de chaque actif numérique avant de le rendre disponible sur notre bourse - un processus que nous avons partagé en détail avec la SEC dans le cadre de notre cotation publique. Ce processus comprend une analyse visant à déterminer si l'actif peut être considéré comme un titre, et prend également en compte les aspects de conformité réglementaire et de sécurité de l'information de l'actif. Plus de 90 % des actifs que nous examinons ne sont finalement pas listés sur Coinbase parce qu'ils ne répondent pas à ces normes. Coinbase a rejeté des centaines et des centaines d'actifs parce qu'ils ne répondaient pas à ces normes. C'est exactement la raison pour laquelle nous étions si désireux d'entamer des discussions avec la SEC au sujet de l'enregistrement, afin de trouver une place pour des actifs comme ceux-là, qui ne peuvent actuellement être cotés sur aucune bourse.Comme nous l'avons déjà expliqué, nos services de mise en jeu ne sont pas des titres, quelle que soit la norme juridique, y compris le test Howey qui évalue si un produit est un contrat d'investissement. Nous avons présenté pour la première fois nos services de mise en jeu à la SEC en 2019. Puis à deux autres reprises en 2020. Nous avons été largement accueillis par le silence. Jusqu'à cette enquête, nous n'avions entendu aucune préoccupation de la part de la SEC concernant nos services de mise en jeu.Coinbase Wallet est une technologie, pas une bourse, un courtier ou une plateforme centralisée. Cette incompréhension des produits, actifs et services cryptographiques est un autre exemple de la nécessité d'une réglementation complète des crypto-monnaies aux États-Unis qui comprenne la technologie.