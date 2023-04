Les mineurs de bitcoins consomment environ 2 100 mégawatts de l'alimentation électrique de l'État, a déclaré Lee Bratcher, président du groupe industriel Texas Blockchain Council. Cette consommation d'énergie a augmenté de 75 % l'année dernière et a presque triplé par rapport aux 12 mois précédents, a déclaré M. Bratcher.Ces demandes représentent environ 3,7 % de la charge de pointe la plus faible prévue pour l'État cette année, selon les données de l'opérateur de réseau Electric Reliability Council of Texas (ERCOT).", a déclaré M. Bratcher, soulignant que son groupe a récemment connu deux faillites importantes et que d'autres mineurs ont réduit leurs expansions.Le secteur est également confronté à de nouvelles réglementations fédérales, notamment une proposition de taxe de 30 % sur l'utilisation de l'électricité pour le minage numérique et des appels du secrétaire au Trésor américain et du régulateur des matières premières en faveur d'un cadre réglementaire.Cette année, l'État de New York a interdit certaines activités de minage de crypto-monnaies fonctionnant à l'aide d'énergie fossile. D'autres États devraient lui emboîter le pas.Mais au Texas, certains comtés ont offert des incitations fiscales et les mineurs continuent d'être attirés par l'énergie éolienne et solaire, qui pourrait répondre à environ 39 % des besoins énergétiques de l'ERCOT en 2023.", a déclaré Matt Prusak, directeur commercial du mineur de crypto-monnaies U.S. Bitcoin Corp, dont l'une des opérations de minage se trouve dans un parc éolien de 280 mégawatts au Texas.Le mois dernier, son site de McCamey, au Texas, a consommé 173 000 mégawattheures d'électricité - environ 60 % fournis par le réseau et près de 40 % provenant du parc éolien voisin. Selon l'Administration de l'information sur l'énergie, un foyer américain moyen consomme environ 10 MWh par an.Au Texas, où environ 250 personnes sont mortes lors d'une panne hivernale qui a mis en évidence la fragilité du réseau électrique de l'État, la perspective d'une augmentation de la demande de crypto-monnaies a suscité l'inquiétude.", a déclaré Joshua Rhodes, chercheur à l'université du Texas à Austin. "Source : Lee Bratcher, président du groupe industriel Texas Blockchain CouncilQuelle lecture faites-vous de la situation ?Selon vous, l'exploitation des fermes de minage de bitcoins contribue-t-elle à l'intensification de la crise climatique ?