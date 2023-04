Une grande partie de l'écosystème ne peut pas ou ne veut pas payer pour les publications ISO coûteuses. Sans une spécification gratuite, il est très difficile d'atteindre tous ces développeurs.

Les corrections et clarifications de la norme PDF 2.0 restent largement inappliquées, de sorte que les PDF nouvellement créés continuent d'inclure des erreurs et les implémentations conservent des erreurs que l'industrie a traitées il y a des années, mais qui ne sont clarifiées que dans la spécification la plus récente.

Les développeurs et les utilisateurs finaux du PDF ne savent pas ce qu'ils manquent, car une voie d'accès essentielle à l'adoption - la documentation améliorée, les fonctionnalités, les clarifications et la résolution des ambiguïtés - n'est accessible qu'aux détenteurs d'une licence ISO 32000-2.

Depuis 1993, les développeurs de PDF sont libres de lire et de mettre en œuvre les spécifications alors en vigueur : PDF 1.0 - 1.7. Cette liberté a été déterminante pour le succès du format PDF. En 2017, l'ISO 32000-2 est devenue la première norme ISO définissant le PDF, entièrement élaborée dans un forum indépendant des fournisseurs selon les processus de l'ISO.Trente ans après son introduction, le format PDF est omniprésent.Outre l'ajout de nouvelles fonctionnalités importantes, la norme ISO 32000-2 - résultat de recherches, d'essais et de débats menés par des experts du monde entier - résout des milliers d'ambiguïtés des spécifications antérieures.Cependant, l'ISO 32000-2 a également été la première et la seule spécification PDF de base publiée exclusivement - et uniquement à l'achat - par l'ISO, ce qui a freiné son utilisation et son adoption au cours des cinq dernières années.Bien que les gouvernements, les utilisateurs institutionnels et les fournisseurs tirent profit du statut de norme ISO du PDF, l'adoption de la technologie PDF moderne a pris du retard parce que :Avec l'aide des sponsors de l'ISO 32000-2, Adobe, Apryse et Foxit, la PDF Association, qui regroupe la communauté technique mondiale du PDF, a levé cet obstacle.La PDF Association mettait déjà à disposition les normes ISO pour la technologie PDF dans le cadre de son accord de licence avec l'ANSI. Au début de cette année, la PDF Association a signé un accord supplémentaire avec l'ANSI pour parrainer la mise à disposition gratuite de la norme ISO 32000-2 pour les utilisateurs.", a déclaré Duff Johnson, PDG de la PDF Association. "", a ajouté M. Johnson.", a ajouté M. Johnson.Source : PDF Association Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, l'accès à une norme devrait-il toujours être gratuit ?