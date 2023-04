Le dernier Enterprise Cloud Index (ECI) de Nutanix montre que la majorité des équipes informatiques (60%) utilisent plus d'une infrastructure informatique - une tendance qui devrait s'intensifier à l'avenir - mais luttent pour la visibilité des données à travers les environnements.", déclare Lee Caswell, SVP, Product and Solutions Marketing chez Nutanix. "Les données sont le moteur des décisions d'infrastructure des entreprises, la sécurité, la protection et la récupération des données, ainsi que la souveraineté étant en tête de liste des facteurs clés. Cependant, la visibilité est un défi croissant. Alors que 94 % des personnes interrogées reconnaissent qu'il est important d'avoir une visibilité complète, seulement 40 % d'entre elles déclarent avoir une visibilité complète de l'endroit où résident leurs données.Le contrôle des coûts liés à l'informatique dématérialisée est également un problème : 85 % des personnes interrogées considèrent qu'il s'agit d'un problème de gestion informatique difficile, et plus d'un tiers (34 %) estiment qu'il s'agit d'un défi "important". Plus précisément, la migration des applications entre les nuages est un point douloureux pour les organisations, 86 % des personnes interrogées reconnaissant que le déplacement des applications entre les environnements peut être complexe et coûteux. En outre, près de la moitié des personnes interrogées (46 %) prévoient de rapatrier certaines applications dans des centres de données sur site afin de réduire les coûts liés à l'informatique dématérialisée au cours de l'année à venir.Presque toutes les personnes interrogées (96 %) ont commencé à utiliser l'orchestration open-source Kubernetes. Mais ils citent la conception et la configuration de l'infrastructure sous-jacente, du stockage et des services de base de données comme l'un des principaux défis auxquels ils sont confrontés dans leurs déploiements Kubernetes.En outre, 92 % des personnes interrogées reconnaissent que la durabilité est plus importante pour leur organisation qu'elle ne l'était il y a un an. Ce changement de priorité est principalement dû aux initiatives des entreprises en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) (63 %), aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement (59 %) et aux décisions d'achat des clients (48 %).Source : Nutanix Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de ce rapport pertinents ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?