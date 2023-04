Le bitcoin a atteint un sommet de 30 438 dollars dans les échanges asiatiques et était en hausse de 1,96 % à 30 233 dollars. Il a gagné près de 6 % depuis le début du mois, après une hausse de 23 % en mars.Les investisseurs attendent un rapport sur l'inflation américaine mercredi pour évaluer les prochaines étapes de la Fed, après que les turbulences du secteur bancaire en mars aient fait naître l'espoir que la banque centrale allait relâcher ses hausses de taux afin d'atténuer les tensions sur le secteur.", a déclaré Tim Frost, PDG de la plateforme de rendement cryptographique Yield App.La publication vendredi du rapport sur les emplois non agricoles (NFP), très surveillé aux États-Unis, a toutefois renforcé les arguments en faveur d'une hausse des taux : les employeurs ont maintenu un rythme d'embauche soutenu en mars, ce qui témoigne d'une économie encore solide.", a déclaré Joseph Edwards, conseiller en investissement chez Enigma Securities.Les produits d'investissement dans les cryptomonnaies ont attiré 57 millions de dollars la semaine dernière - bien que sur un faible volume - avec la plupart des fonds concentrés sur le bitcoin, a déclaré lundi le gestionnaire d'actifs numériques CoinShares. Cela ramène les flux d'actifs numériques en territoire positif pour l'année, selon le rapport.", a déclaré Matthew Dibb, directeur des investissements chez Astronaut Capital, un gestionnaire d'actifs cryptographiques basé à Singapour.."L'Ether , la deuxième crypto-monnaie la plus importante, s'est maintenue près du pic d'environ huit mois de la semaine dernière, à savoir 1 942,50 dollars. Il était en hausse de 1,56 % à 1 915,56 $.Les investisseurs en crypto-monnaies attendent avec impatience une révision majeure de la blockchain Ethereum mercredi, qui devrait leur permettre d'accéder à plus de 33 milliards de dollars d'éther.La mise à jour du logiciel, baptisée Shapella, permettra aux acteurs du marché de racheter leur "staked ether", c'est-à-dire les pièces qu'ils ont déposées et bloquées sur le réseau au cours des trois dernières années, en échange d'intérêts.Bien que Shapella ne soit pas susceptible d'entraîner directement une pression à la vente sur l'éther, la volatilité pourrait être accrue autour de l'événement, a déclaré Alkesh Shah, stratège chez Bank of America.Qu'en pensez-vous ?