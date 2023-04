Tout en admettant qu'il a commis quelques erreurs en cours de route, Musk estime que l'application Twitter est sur la bonne voie.Lors de l'entretien qui s'est déroulé hier soir au siège de Twitter, le chef de Twitter a évoqué la dureté des médias à son égard, s'assurant qu'il soit dépeint de manière négative.L'interview de 90 minutes a montré un côté plus vulnérable de Musk et a été diffusée en direct dans les dernières heures de la journée du mardi 11 avril pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Il est vrai qu'il était difficile de voir qu'il existait un côté plus doux, malgré toutes les déclarations et décisions erratiques et audacieuses qui viennent de son côté.Musk se sent constamment attaqué et confirme qu'il n'a pas un cœur de pierre. Tout ce parcours a été difficile, mais le fait de voir les médias monter en épingle des histoires contre lui de manière ininterrompue peut faire mal.Bien que le PDG de Tesla et SpaceX n'ait pas précisé de rapport, il a été définitivement mis sous les projecteurs pour son style de gestion et de prise de décision qui a été examiné par de nombreux experts.Durant son interview à la BBC, Elon Musk affirme avoir licencié plus de 6 000 employés, soit 80 % des 8 000 salariés de Twitter, qui n'en emploierait plus désormais que 1 500. Il a été interrogé sur la question et a admis qu'il était parfaitement conscient de la baisse de sa popularité après tous les drames survenus sur l'application.Voir plus de 6 000 personnes perdre leur emploi sur l'application au cours des six derniers mois est tout simplement choquant et Musk dit qu'il en est conscient. Pour lui, c'est l'une des décisions les plus difficiles qu'il ait eu à prendre dans sa vie de patron. Pourtant, il a choisi de le faire parce qu'il estimait que c'était nécessaire pour économiser sur les coûts et empêcher la plateforme de sombrer davantage.De nombreux employés de l'entreprise ont critiqué l'incapacité de Musk à communiquer, tandis que d'autres le considèrent comme le décideur le plus brutal de tous les temps. D'autres encore considèrent simplement que l'entreprise est dirigée par un groupe de lâches.Par ailleurs, un autre haut fonctionnaire de l'ONU a exhorté le chef de Twitter à s'assurer que les droits de l'homme sont respectés après que Musk a choisi de démembrer l'équipe chargée de l'éthique de l'IA et des droits de l'homme de l'application.Avec tant de licenciements, le nombre réduit d'employés a vraiment fait de cette application un outil avec lequel il est difficile de travailler. Il y a une panne massive car personne n'est là pour gérer les décisions qui étaient autrefois prises par les personnes travaillant pour l'entreprise.Malgré tout, Musk affirme qu'il était nécessaire de remettre la plateforme sur les rails et que c'est ainsi qu'elle a atteint son flux de trésorerie négatif d'une valeur de 3 milliards de dollars en 2023. Cela pourrait être lié au prêt qu'il a reçu pour acheter l'entreprise, admettant qu'il fallait la sauver de la faillite.De nombreux travailleurs sont encore employés par Twitter, ajoute Musk, et le fait que des décisions soient prises pour réduire les dépenses a pesé sur leur vie professionnelle. Ainsi, les toilettes malodorantes et l'absence de papier hygiénique sont devenues des phénomènes courants, comme l'ont rapporté certains travailleurs à New York.Source : Interview avec la BBCQuel est votre avis sur le sujet ? Pensez-vous que les déclarations de M. Musk sont sincères ?Selon vous, s'agit-il d'une nouvelle campagne d'Elon Musk pour redorer son blason ?Selon vous, le méaculpa de M. Musk sera-t-il suffisant pour adoucir l'opinion publique au sujet de ses mesures controversées ?