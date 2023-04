Un avis qui rejoint sur de l’architecte logiciel Hosk

la création d'un logiciel est rapide, mais la maintenance dure des années et est plus coûteuse ;

les logiciels créés par des développeurs citoyens vont créer une dette technique à grande échelle ;

la création de nombreuses petites applications va créer un cauchemar de maintenance au sein de la filière informatique ;

les frais généraux de maintenance ne cesseraient d'augmenter : « C'est comme si vous deviez maintenir des centaines de feuilles de calcul Excel avec des formules, un mauvais nommage, aucune cohérence et peu de documentation » ;

les outils de développement low-code devraient être maintenus par des personnes compétentes en matière de low-code, qui se spécialiseraient dans ces compétences. Les équipes informatiques devraient se perfectionner dans les outils de développement low-code, ce qui augmenterait les coûts.

« J'écris des logiciels personnalisés depuis longtemps et l'une des choses qui m'agacent le plus, c'est lorsqu'un client adopte la position selon laquelle il existe une solution miracle qui réduira ou supprimera la complexité inhérente à cette tâche. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense et devinez quoi ? Ils ont presque toujours tort.Peut-être suis-je un peu trop vieux et trop lâche pour mon propre bien, mais la vérité est que la création de logiciels pour d'autres personnes est extrêmement difficile. Contrairement à ce que pensent les non-praticiens, cette difficulté n'est pas imputable aux langages, outils et paradigmes de codage. Elle résulte en fait du fait que les clients et les développeurs ne prennent pas le temps de comprendre les causes profondes des problèmes qu'ils veulent résoudre et ne conçoivent pas une solution en fonction des conclusions que vous tireriez de ce processus.Il ne suffit pas de coder l'outil tel qu'il est spécifié par le client. La première étape avant de commencer à coder est de valider l'existence et les détails du problème lui-même. La plupart des projets de codage sont lancés après que le client s'est rendu compte qu'il avait un problème et qu'il a décidé de demander un code qui, selon lui, le résoudra. En réalité, la plupart des clients ne sont pas des professionnels de la résolution de problèmes, alors que c'est précisément ce que font les développeurs de logiciels. Il nous incombe donc de valider l'approche suggérée par le client avant de lui faire perdre son temps et son argent en la développant », explique-t-il pour souligner que faire du développement informatique ce n’est pas pisser du code.En gros, le low-code ne saurait faire disparaître les développeurs. Par contre, ce sont des outils qui leur sont destinés afin qu’ils gagnent en productivité. La question de leur adoption divise néanmoins dans le milieu sur des aspects comme la maintenance des logiciels produits à partir d’outils low-code.Selon Hosk :Hosk estime que les outils de développement low-code sont excellents pour créer de petites applications indépendantes, mais ils ont du mal à répondre aux exigences complexes : « À moins que le monde ne s'oriente vers des exigences simples, les logiciels low-code ne remplaceront pas 80 % de tous les logiciels créés. Le pouvoir du code est de créer des logiciels complexes conçus pour fonctionner exactement comme les entreprises et les systèmes le souhaitent. Il sera donc difficile de créer des logiciels complexes avec de nombreux développeurs travaillant en même temps avec des outils low-code. »Hosk est d’avis que pendant que les services informatiques se familiarisent avec les nouveaux outils low-code, il y aura des violations majeures de la sécurité parce que personne n'a compris comment verrouiller les outils de développement low-code. En sus, il faut du temps pour comprendre les nouveaux outils et créer les meilleures pratiques pour s'assurer qu'il n'y a pas de failles de sécurité ou de problèmes de données. La puissance des outils low-code serait que vous pouvez vous connecter aux médias sociaux comme Twitter, Facebook et d'autres systèmes et les données de l'entreprise peuvent se retrouver sur Internet.Hosk entrevoit une explosion de la création d'applications low-code, mais aussi une augmentation de la demande de professionnels pour les besoins en maintenance et formation. Le développement low-code ne signera-t-il pas la fin des développeurs ou du code selon ce schéma : augmentation de la popularité, création de nombreux logiciels low-code ; problèmes de maintenance des logiciels low-code ; les développeurs créeront des centres d'excellence et guideront les développeurs citoyens vers les meilleures pratiques ;le low-code sera utilisé pour de petites applications, pas pour tout le développement de logiciels exigeants.Selon Hosk, les compétences des développeurs ne se limitent pas à l'écriture du code. Les développeurs sont des professionnels ayant des années d'expérience et de bonnes pratiques conçues pour créer des logiciels faciles à maintenir. Par contre, les développeurs citoyens et les équipes informatiques devraient constater que les logiciels low-code créés par des développeurs citoyens seront difficiles à prendre en charge, à maintenir et à étendre. C'est la raison, selon l’architecte logiciel, pour laquelle la révision du code par des développeurs expérimentés existe. Cela empêche la création de code de mauvaise qualité :« Vous pouvez donner des outils de bricolage aux gens, mais cela ne fait pas d'eux des experts en bricolage, comme le montrent de nombreuses améliorations de la maison. Les améliorations apportées à la maison par des développeurs citoyens fonctionnent à court terme, mais il s'agit de lacunes à court terme qui finissent par être corrigées. »Enfin, Hosk pense que les développeurs de logiciels ne seront pas remplacés, mais ils devraient être recyclés pour utiliser des outils low-code pour créer des logiciels : « Pour que les outils low-code soient efficaces, ils devront être créés en utilisant les meilleures pratiques, le déploiement, les revues de code et d'autres activités des développeurs professionnels. Le développement de logiciels low-code continuera à se développer, mais les exigences complexes et les grands systèmes dépasseront les capacités des outils low-code. À l'avenir, les outils de développement low-code créeront jusqu'à 50 % des applications et les solutions seront un mélange de low-code et de code. »Source : Jay Little