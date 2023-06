Au lendemain de la chute de l'Union soviétique, des acteurs majeurs comme la Chine ont commencé à émerger. La Chine a été intégrée à l'ordre mondial américanisé en partant du principe qu'elle deviendrait de plus en plus occidentale au fur et à mesure que sa richesse augmenterait. Cependant, elle est devenue une véritable grande puissance à part entière, ce qui a conduit à une distribution encore plus importante de la puissance douce et dure à travers le monde.La mondialisation qui s'est produite au tournant du millénaire a également donné à de nombreux citoyens des démocraties riches le sentiment de ne pas obtenir ce qui leur est dû. Ce sentiment a conduit à l'impression que les gouvernements du monde n'avaient pas la légitimité nécessaire.Le spécialiste en sciences politiques Ian Bremmer affirme que ces trois facteurs ont conduit à l'absence de dirigeants dans le monde à l'heure actuelle. Il pose la question suivante : que se passera-t-il lorsque des leaders mondiaux commenceront enfin à émerger au cours de la prochaine décennie ?Contrairement à l'hypothèse d'un nouveau monde bipolaire, Bremmer affirme que trois ordres mondiaux se chevaucheront. Les États-Unis continuent d'exercer une influence considérable dans ce que l'on appelle l'ordre numérique, en particulier avec la Chine qui renforce sa présence militaire en Asie, ce qui oblige les alliés des États-Unis à devenir plus dépendants de la superpuissance. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a également accéléré ce processus.L'ordre unipolaire peut rester en place pendant encore quelques années, mais les États-Unis sont en train de prendre du retard en termes d'ordre économique mondial. La domination de l'armée américaine n'est pas en mesure d'influencer l'économie de quelque manière que ce soit, ce qui a donné à la Chine la chance dont elle avait besoin pour renverser son hégémonie économique.D'ici 2030, la Chine devrait être le plus grand marché de consommation du monde. Cela rend une guerre froide entre les États-Unis et la Chine beaucoup moins probable, car peu de pays, voire aucun, ne voudraient prendre parti dans un tel conflit.L'ordre économique mondial devenant clairement multipolaire, les États-Unis pourraient utiliser leur infrastructure de sécurité nationale considérable pour encourager la croissance économique à l'intérieur de leurs propres frontières. Nous l'avons déjà vu avec l'interdiction des semi-conducteurs et l'interdiction potentielle de TikTok. La Chine, quant à elle, tente de dominer grâce à sa puissance économique supérieure.D'autres grandes nations, comme l'Inde, tenteront d'empêcher toute hégémonie. L'ordre numérique (y compris la cybersécurité) retire le pouvoir aux gouvernements pour le confier aux entreprises technologiques, ce qui devient un facteur massif pour les facteurs militaires et économiques.La défense de l'Ukraine contre la Russie s'est fortement appuyée sur des entreprises technologiques et des PDG. Cela montre bien que les entreprises technologiques accroissent leur influence, et la montée en puissance de Donald Trump en est une nouvelle preuve. Les médias sociaux relient les gens, mais ils favorisent également l'accès aux fausses informations et aux fausses nouvelles, ce que beaucoup considèrent comme directement responsable de l'attaque contre le Capitole des États-Unis.Il est donc probable que c'est dans l'ordre numérique que se déroulera toute guerre froide potentielle. Les entreprises technologiques ont tendance à penser à l'échelle mondiale, ce qui conduit à ce que l'on appelle la mondialisation numérique, qui devient la troisième sphère d'influence au-delà des États-nations.Bremmer a même déclaré que les entreprises technologiques deviendront dominantes car cela pourrait potentiellement finir par bénéficier à toutes les parties. Les décisions qu'elles prendront auront une influence considérable sur l'orientation du monde à l'avenir.Que pensez-vous de cette analyse d'Ian Bremmer ? la trouvez-vous pertinente ?Pensez-vous que les entreprises économiques seront vraiment la prochaine superpuissance mondiale ?