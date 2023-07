81 % des DSI de grandes entreprises (GE) prévoient d'augmenter leurs effectifs informatiques en 2023, selon une récente enquête de Gartner, Inc. Seuls 14 % d'entre eux prévoient une diminution de leur personnel informatique et 5 % s'attendent à ce que leurs effectifs restent inchangés.", a déclaré Jose Ramirez, analyste principal senior chez Gartner. "Seuls 4 % des DSI interrogés ont déclaré que le travailleur assisté par l'IA, comme ressource technologique, fonctionnait aujourd'hui.L'enquête de Gartner a été menée d'octobre à novembre 2022 auprès de 501 répondants, dont 182 DSI d'Amérique du Nord, d'EMEA et d'APAC. Le segment LE se compose d'entreprises dont le chiffre d'affaires annuel total est égal ou supérieur à 1 milliard de dollars US.", a déclaré Ramirez. "" 67 % des DSI LE prévoient d'augmenter leurs effectifs informatiques en 2023 d'au moins 10 % pour soutenir les initiatives numériques de leur entreprise.Bien que les DSI cherchent à développer leurs équipes informatiques, nombre d'entre eux ont été confrontés à des obstacles en matière de recrutement en raison de la situation économique. En raison de la volatilité économique actuelle, 41 % des DSI de LE signalent un ralentissement des recrutements pour les postes informatiques, 35 % signalent une diminution du budget informatique global et 29 % signalent un gel des embauches dans le secteur informatique (voir figure 1).Figure 1. Mesures de dotation en personnel informatique prises en réponse à la volatilité économique", a déclaré M. Ramirez. "".L'enquête a également révélé que les équivalents temps pleins (ETP) effectuent la majorité du travail technique dans l'entreprise. Les employés informatiques à temps plein effectuent 56 % du travail, tandis que les avancées technologiques telles que l'automatisation et le travail assisté par l'IA représentent un peu plus de 9 % du travail aujourd'hui.", a déclaré Ramirez.Face à la demande croissante de talents informatiques, les qualités les plus importantes recherchées par les DSI lors du processus de recrutement sont les compétences techniques requises, les compétences non techniques (par exemple, la communication, la gestion des relations) et l'adéquation culturelle. Les DSI LE citent la cybersécurité, les plateformes cloud et l'expérience client/utilisateur comme les trois compétences techniques les plus critiques en 2023.Près de la moitié des DSI LE prévoient d'investir dans des programmes de formation pour perfectionner et recycler le personnel informatique afin de s'assurer que les équipes ont les rôles, les compétences et les capacités nécessaires pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Quarante-six pour cent des DSI prévoient également de mettre en place des équipes de fusion, et le même pourcentage prévoit d'automatiser les flux de travail pour libérer le temps des informaticiens.", a déclaré Ramirez. "".Source : GartnerPensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?