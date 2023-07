Les banques centrales du monde entier ont étudié et travaillé sur des versions numériques de leurs monnaies pour une utilisation au détail afin d'éviter de laisser les paiements numériques au secteur privé dans un contexte de déclin accéléré de l'argent liquide. Certaines envisagent également des versions de gros pour les transactions entre institutions financières.La plupart des nouvelles monnaies numériques de banque centrale (Central Bank Digital Currencies : CBDC) émergeront dans l'espace de détail, où onze banques centrales pourraient rejoindre leurs homologues des Bahamas, des Caraïbes orientales, de la Jamaïque et du Nigeria qui gèrent déjà des monnaies numériques de détail en direct, a constaté la Banque des règlements internationaux dans son enquête menée auprès de 86 banques centrales à la fin de l'année 2022.Du côté de la vente en gros, qui pourrait à l'avenir permettre aux institutions financières d'accéder à de nouvelles fonctionnalités grâce à la tokenisation, neuf banques centrales pourraient lancer des CBDC, selon la Banque des règlements internationaux. « L'amélioration des paiements transfrontaliers est l'un des principaux moteurs du travail des banques centrales sur les CBDC de gros », écrivent les auteurs du rapport.La Banque nationale suisse a déclaré fin juin qu'elle émettrait une CBDC de gros sur la bourse numérique suisse dans le cadre d'un projet pilote, tandis que la Banque centrale européenne est en passe de commencer son projet pilote d'euro numérique avant un lancement possible en 2028. En Chine, les essais pilotes touchent désormais 260 millions de personnes et deux autres grandes économies émergentes, l'Inde et le Brésil, prévoient de lancer des monnaies numériques l'année prochaine.La Banque des règlements internationaux a également déclaré que la part des banques centrales dans son enquête engagées dans une forme ou une autre de CBDC avait augmenté à 93 %, 60 % d'entre elles déclarant que l'émergence des stablecoins et d'autres cryptoassets avait accéléré leur travail.Les 18 derniers mois ont été marqués par des turbulences sur le marché des cryptoactifs, notamment la faillite de TerraUSD, un stablecoin non adossé, en mai 2022, l'effondrement de la bourse de cryptoactifs FTX en novembre et la faillite de banques telles que Silicon Valley Bank et Signature Bank, qui fournissaient des services aux fournisseurs de cryptoactifs.Si ces événements n'ont pas eu d'impact majeur sur les marchés financiers traditionnels, ils ont entraîné des ventes dans de nombreux cryptoactifs.Près de 40 % des personnes interrogées ont indiqué que leur banque centrale ou d'autres institutions de leur juridiction avaient récemment mené une étude sur l'utilisation des stablecoins et d'autres cryptoactifs par les consommateurs ou les entreprises, selon l'enquête. « S'ils sont largement utilisés pour les paiements, les cryptoactifs, y compris les stablecoins, peuvent constituer une menace pour la stabilité financière », indique le rapport de la Banque des règlements internationaux.Source : Enquête de la Banque des règlements internationauxQuel est votre avis sur le sujet ?