PayPal lance PYUSD, un stablecoin en dollars américains, devenant ainsi la première entreprise de technologie financière à adopter les monnaies numériques pour les paiements et les transferts

Les stablecoins - jetons cryptographiques dont la valeur monétaire est liée à un actif stable pour se protéger de la volatilité - existent depuis des années, mais ils n'ont pas encore réussi à s'imposer dans l'écosystème des paiements grand public.Au lieu de cela, les consommateurs utilisent principalement les stablecoins comme moyen d'échanger d'autres crypto-monnaies, comme le bitcoin et l'éther. Le plus grand stablecoin au monde est le Tether, suivi de l'USD Coin, émis par le fournisseur de cryptomonnaies Circle.Les tentatives précédentes de lancement de stablecoins par de grandes entreprises grand public se sont heurtées à l'opposition farouche des régulateurs financiers et des décideurs politiques. Le projet de Meta, puis de Facebook, de lancer en 2019 une stablecoin, Libra, a échoué après que les régulateurs ont exprimé leurs craintes de voir la stabilité financière mondiale perturbée.Depuis, plusieurs grandes économies, de la Grande-Bretagne à l'Union européenne, ont défini des règles pour régir les stablecoins. Les politiques de l'UE entreront en vigueur en juin 2024.", a déclaré Ian Katz, directeur général de Capital Alpha Partners, dans une note.Le mois dernier, la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis a également avancé un projet de loi visant à établir un cadre réglementaire fédéral pour les stablecoins, qui se concentrera sur les règles relatives au processus d'enregistrement et d'approbation des émetteurs de stablecoins.Dans une déclaration faite lundi, le représentant Patrick McHenry, président républicain de la commission, a indiqué que l'annonce de PayPal est une indication que les stablecoins "".", a-t-il déclaré.Le stablecoin de PayPal, baptisé PayPal USD, est adossé à des dépôts en dollars américains et à des bons du Trésor américain à court terme, et sera émis par Paxos Trust Co. Il sera progressivement mis à la disposition des clients de PayPal aux États-Unis.Le jeton peut être échangé contre des dollars américains à tout moment, et peut également être utilisé pour acheter et vendre les autres crypto-monnaies que PayPal propose sur sa plateforme, y compris le bitcoin.", a posté Paxos sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter. "."Visa a également déclaré en 2021 qu'elle autoriserait l'utilisation de crypto-monnaies pour régler les transactions sur son réseau de paiement.Source : PaypalQue pensez-vous du stablecoin de Paypal ?Pensez-vous l'adopter ?