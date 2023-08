Signer à la manière de Google : la version bêta d'eSignature arrive pour Google Docs et Drive

Voici ce qu'il en est : Google intègre la fonctionnalité de signature électronique dans Google Docs et Google Drive. Cela signifie que vous pouvez demander et appliquer des signatures sans quitter votre bureau numérique. Finies les impressions et les numérisations acrobatiques !Ne vous attendez pas à un spectacle de magie tape-à-l'œil. Il s'agit d'une zone de signature électronique primaire que vous pouvez ajouter à vos documents selon vos besoins. Mais attendez, la magie ne s'arrête pas là ! Google a plus d'un tour dans son sac, comme un rapport d'audit pour suivre les signatures, une gestion experte des signataires multiples et même l'envoi de documents à des personnes qui ne sont pas membres du club Google Workspace. N'oubliez pas la grande finale : l'obtention d'une signature électronique au format PDF.Attendez, n'avons-nous pas déjà entendu cela ? Oui, vous avez raison. Box Sign et Box ont dansé sur la même musique en 2021. Et vous souvenez-vous de HelloSign ? Dropbox l'a rachetée en 2019, bien qu'elle soit différente du produit packagé que Box et Google proposent.Mais voici le scoop de l'expert : Alan Pelz-Sharpe, le spécialiste de la gestion des documents. Il a tout vu et applaudit Google pour sa participation à l'aventure. En mettant ce bébé à disposition gratuitement, Google demande en fait : "" De plus, devinez quoi ? Il ne s'agit pas seulement de Google, mais d'une tendance croissante. On peut parier que Dropbox et Microsoft préparent également quelque chose de similaire.Quelle est donc la stratégie ? Google, de son côté, joue la carte de la générosité. Les clients individuels de Google Workspace recevront gratuitement la nouvelle fonctionnalité de signature électronique au cours des deux prochaines semaines. Les administrateurs de votre espace de travail peuvent également prendre le train de la version bêta et la tester pour tous les gourous de la gestion de groupe.Voilà pour les pionniers du numérique. Google a publié un outil de signature électronique très utile, et il est temps de dire adieu à l'impression, à la numérisation et à la gymnastique des courriels. C'est l'occasion de vous faire un nom à la manière de Google !Source : Google Pensez-vous que cette fonctionnalité est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur les solutions de signatures électroniques ?