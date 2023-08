OpenTF annonce la mise en place d'un fork de Terraform, dans le but de garder l'outil en open source

Le moment est venu !

Véritablement open source : sous une licence bien connue et largement acceptée à laquelle les entreprises peuvent faire confiance et qui ne changera pas soudainement à l'avenir

Piloté par la communauté : de sorte que la communauté gouverne le projet pour la communauté, où les demandes de modifications sont régulièrement examinées et acceptées sur la base de leur mérite, et où les changements sont proposés par le biais d'un processus RFC public.

Impartial : de sorte que les fonctionnalités et les correctifs importants sont acceptés en fonction de leur valeur pour la communauté, indépendamment de leur impact sur un fournisseur particulier.

Superposée et modulaire : avec une structure de projet conviviale pour les programmeurs afin d'encourager la création d'un nouvel écosystème dynamique d'outils et d'intégrations.

Compatibilité ascendante : afin que le code existant puisse générer de la valeur pour les années à venir.

Faire partie d'une fondation

Feuille de route

Presque terminé avec le renommage de l'ensemble du dépôt en OpenTF

Sélection des premiers membres du comité de pilotage

Réalisation des premiers ajustements et nettoyage des documents de la communauté.

Nous avons mis en place des pipelines CI/CD et de multiples harnais de tests de bout en bout et de tests instantanés pour fonctionner et être vert, afin de s'assurer que nous restons compatibles avec les versions antérieures.

Puisque aucune annulation n'a été faite, et qu'aucune intention de le faire n'a été communiquée, nous sommes fiers d'annoncer que. De nombreux ingénieurs à travers un certain nombre de sociétés, parfois même concurrentes, ont travaillé ensemble au cours de la semaine dernière pour rendre cela possible. Ce fut une expérience incroyable, vraiment !Comme indiqué dans notre manifeste, nous conservons OpenTF :, l'objectif final étant qu'. En confiant la responsabilité du projet à une fondation, nous nous assurons que l'outil reste véritablement open-source et indépendant des fournisseurs.Si Terraform n'était pas open-source dès le départ, de nombreux outils que vous utilisez actuellement pour vos workflows Terraform n'existeraient tout simplement pas. Nous pensons donc que l'avenir de Terraform est OpenTF, développé entièrement en open-source.Comme indiqué précédemment, nous travaillons sur ce fork depuis plusieurs jours déjà, avec plus de 10 ingénieurs de plusieurs sociétés travaillant dessus., une fois que nous ferons officiellement partie d'une fondation et que nous aurons mis en place quelques garde-fous et processus communautaires de base.C'est très simple. Si HashiCorp revenait sur sa décision, nous perdrions au pire une semaine de travail. Mais si, et c'est ce qui s'est passé, HashiCorp ne revenait pas sur sa décision, nous ne voulions pas perdre de temps,. C'est pourquoi nous avons commencé à travailler sur ce projet il y a plus d'une semaine.