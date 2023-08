Pour la première fois, la SEC a accusé un projet NFT d'avoir vendu des titres non enregistrés

La Securities and Exchange Commission a accusé aujourd'hui Impact Theory, LLC, une société de médias et de divertissement dont le siège est à Los Angeles, d'avoir effectué une offre non enregistrée de titres d'actifs cryptographiques sous la forme de prétendus jetons non fongibles (NFT). Impact Theory a recueilli environ 30 millions de dollars auprès de centaines d'investisseurs, y compris des investisseurs à travers les États-Unis, par le biais de l'offre.Selon l'ordonnance de la SEC, d'octobre à décembre 2021, Impact Theory a offert et vendu trois niveaux de NFT, connus sous le nom de Founder's Keys, qu'Impact Theory a appelés "Legendary", "Heroic" et "Relentless". L'ordonnance constate qu'Impact Theory a encouragé les investisseurs potentiels à considérer l'achat d'une clé de fondateur comme un investissement dans l'entreprise, en déclarant que les investisseurs tireraient profit de leurs achats si Impact Theory réussissait dans ses efforts. Impact Theory a notamment souligné qu'elle "" et que, si elle réussissait, elle offrirait "" aux acheteurs de clés de fondateur. L'ordonnance conclut que les NFT proposés et vendus aux investisseurs étaient des contrats d'investissement et donc des valeurs mobilières. En conséquence, Impact Theory a violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en offrant et en vendant ces titres d'actifs cryptographiques au public dans le cadre d'une offre non enregistrée qui n'était pas autrement exemptée d'enregistrement.", a déclaré Antonia Apps, directrice du bureau régional de la SEC à New York. "".Sans admettre ni nier les conclusions de la SEC, Impact Theory a accepté une ordonnance de cessation et de désistement, constatant qu'elle a violé les dispositions relatives à l'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et lui ordonnant de payer un total combiné de plus de 6,1 millions de dollars sous forme de restitution, d'intérêts avant jugement et de pénalité civile. L'ordonnance établit également un fonds équitable destiné à restituer les sommes que les investisseurs lésés ont payées pour acheter les NFT. Impact Theory a accepté de détruire toutes les clés de fondateur en sa possession ou sous son contrôle, de publier un avis de l'ordonnance sur ses sites web et ses canaux de médias sociaux, et d'éliminer toute redevance qu'Impact Theory pourrait autrement recevoir de futures transactions sur le marché secondaire impliquant les clés de fondateur.