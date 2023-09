"Le lancement d'OpenTofu témoigne d'un engagement collectif en faveur d'une collaboration et d'une innovation véritablement ouvertes dans le domaine de l'infrastructure en tant que code", a déclaré Jim Zemlin, directeur exécutif de la Linux Foundation. "Le dévouement d'OpenTofu aux principes de l'open source souligne notre vision commune de fournir des outils accessibles et fiables qui donnent du pouvoir à la communauté technologique."



"Nous sommes ravis de l'initiative d'OpenTofu et nous nous réjouissons de l'innovation qui se produit lorsque vous avez une coopération entre organisations sous une gouvernance ouverte", a déclaré Chris Aniszczyk, directeur technique de la CNCF. "Nous nous réjouissons également de leur collaboration avec la communauté de la CNCF."



Alors que Terraform a contribué à simplifier la gestion de l'infrastructure dans les environnements en nuage, les récents changements de licence ont suscité des inquiétudes au sein de la communauté open source. OpenTofu est un successeur open source de Terraform sous licence MPLv2 qui sera piloté par la communauté, impartial, stratifié et modulaire, et rétrocompatible. Avec le soutien de leaders de l'industrie comme Harness, Gruntwork, Spacelift, env0, Scalr, Digger, Terrateam, Massdriver, Terramate, et d'autres, OpenTofu a reçu des engagements formels de la part de plus de 140 organisations et de plus de 600 individus. OpenTofu assurera le développement continu et la disponibilité de sa base de code et s'est engagé à recruter un minimum de 18 développeurs à temps plein pour les cinq prochaines années au moins. OpenTofu s'engage à favoriser le développement ouvert et collaboratif de solutions d'infrastructure en tant que code.