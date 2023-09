Jira Cloud Automation

Plan Free : 100 règles d’automatisation par mois par produit Jira

Plan Standard : 500 règles d’automatisation par mois par produit Jira

Plan Premium : 1000 règles d’automatisation par mois par produit Jira

Plan Enterprise : illimité

Envoyé par Atlassian Envoyé par Dans le modèle actuel, les clients bénéficient d'une limite unique et groupée pour tous les produits Jira. Par exemple, si un client dispose de JSW Standard et de JSM Free, il obtiendra un total de 600 exécutions de règles d'automatisation par mois (100 de JSW Free et 500 de JSM Standard) qui peuvent être utilisées dans les deux produits.



Chaque produit Jira aura sa propre limite d'utilisation dans le nouveau modèle. Chaque règle d'automatisation s'appuie sur la limite d'un produit Jira spécifique lors de son exécution. Nous avons même augmenté les limites de nos forfaits Gratuit et Standard. Les limites d'automatisation dans le nouveau modèle sont indiquées ci-dessous*:

Quelles sont les conséquences pour les clients de Jira Cloud ?

Alternatives à JIRA

OpenProject : OpenProject est un système de gestion de projet basé sur le Web pour la collaboration d’équipe. En plus de nombreuses petites installations OpenProject, il existe aussi de très grandes installations dans des structures d'envergure internationale avec plus de 2 500 projets. Vous pouvez utiliser OpenProject sur site ou dans le cloud, et il est adapté aux projets classiques et agiles. OpenProject est également disponible en français.

Asana : C’est un outil de gestion de projet populaire qui facilite la communication et la collaboration au sein des équipes. Asana propose des espaces de travail, des flux d’activités, des calendriers, des vues personnalisées, le suivi des tâches, la collaboration en temps réel et plus encore. Asana est gratuit pour les équipes de 15 personnes ou moins, et il dispose d’une version française.

Bitrix24 : C’est une alternative à JIRA qui agit comme un « intranet social » pour votre entreprise. Bitrix24 intègre la gestion de projet, la communication, le CRM, le stockage de documents et d’autres fonctionnalités dans une seule plateforme2. Bitrix24 est gratuit pour les équipes de 12 personnes ou moins, et il est également disponible en français.

Redmine : C’est une solution open source de gestion de projet qui est très flexible et personnalisable. Redmine permet de gérer plusieurs projets, de suivre les problèmes, de créer des diagrammes de Gantt, de gérer les documents, de collaborer avec les équipes et plus encore. Il existe une version française.

Atlassian est une entreprise australienne de logiciels de collaboration pour les équipes, qui possède plusieurs produits populaires tels que Confluence, Bitbucket, Trello et Jira.Jira est le produit phare d’Atlassian, utilisé par plus de 100 000 organisations dans le monde pour planifier, suivre, livrer et supporter des logiciels de qualité. Jira est conçu pour s’adapter à tout type de projet et à toute méthodologie agile, avec des fonctionnalités puissantes comme les tableaux Scrum et Kanban, la vue chronologique, les rapports intégrés, l’automatisation et les intégrations.Pour sa part, Jira Cloud Automation est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de créer des règles personnalisées pour automatiser les tâches répétitives et les processus métier dans Jira Cloud. Jira Cloud Automation est disponible pour tous les utilisateurs de Jira Cloud, quel que soit leur plan.Jira Cloud Automation est composé de trois éléments principaux : les déclencheurs, les conditions et les actions. Les déclencheurs sont les événements qui lancent la règle d’automatisation, comme la création, la mise à jour ou la résolution d’un ticket. Les conditions sont les critères qui affinent la règle d’automatisation, comme le statut, le type ou le champ d’un ticket. Les actions sont les tâches qui sont effectuées par la règle d’automatisation, comme envoyer une notification, changer le statut, assigner une personne, etc.Jira Cloud Automation peut vous aider à gagner du temps, à réduire les erreurs humaines, à améliorer la qualité des données, à renforcer la collaboration et à optimiser le flux de travail. Jira Cloud Automation propose des centaines de modèles de règles d’automatisation, ainsi que des guides et des vidéos pour vous aider à démarrer. Jira Cloud Automation peut résoudre de nombreux cas d’utilisation, comme l’auto-assignation, la synchronisation du travail entre les projets et les produits, la gestion des approbations, la création de tickets récurrents, et plus encore.Atlassian a introduit un nouveau modèle de tarification pour l’automatisation de Jira Cloud, qui remplace l’ancien modèle basé sur le nombre total de règles d’automatisation exécutées par mois par tous les produits Jira. Le nouveau modèle attribue un nombre fixe de règles d’automatisation par mois à chaque produit Jira en fonction du plan. Voici un résumé des limites du nouveau modèle :De plus, Atlassian a modifié la façon dont les règles d’automatisation sont comptabilisées dans le nouveau modèle. Auparavant, une règle d’automatisation était comptée à chaque fois qu’elle était déclenchée, même si elle n’effectuait aucune action. Désormais, une règle d’automatisation ne sera comptée que si elle effectue une action réussie. Par exemple, si une règle d’automatisation est configurée pour mettre à jour un champ lorsque qu’un ticket est créé, elle ne sera comptée que si le ticket créé correspond aux critères de la règle et que le champ est effectivement mis à jour.Selon Atlassian, ce changement vise à simplifier et à harmoniser la mesure de l’utilisation de l’automatisation dans les produits Jira Cloud, ainsi qu’à préparer l’extension de l’automatisation aux autres produits Atlassian au-delà de Jira. Atlassian affirme également avoir augmenté les limites d’utilisation de l’automatisation pour les plans Free et Standard afin de donner aux clients une plus grande marge de manœuvre pour gérer ce changement et développer leur utilisation de l’automatisation à l’avenir.Cependant, certains clients de Jira Cloud ont exprimé leur mécontentement face à ce changement, qu’ils considèrent comme une réduction des capacités d’automatisation de Jira pour tous sauf les clients entreprise. Ils estiment que le nouveau modèle de tarification les oblige à payer plus cher pour bénéficier du même niveau de service qu’auparavant, ou à réduire leur utilisation de l’automatisation, ce qui affecte leur productivité et leur efficacité. Certains clients ont même menacé de quitter Jira Cloud pour d’autres solutions concurrentes.Atlassian a répondu aux critiques en affirmant que le nouveau modèle de tarification est plus juste et plus transparent, et qu’il reflète la valeur ajoutée de l’automatisation pour les clients de Jira Cloud. Atlassian a également indiqué qu’il fournira des outils et des ressources pour aider les clients à optimiser leurs règles d’automatisation et à surveiller leur utilisation. Atlassian a enfin encouragé les clients à partager leurs commentaires et leurs suggestions pour améliorer l’automatisation de Jira Cloud.Il reste à voir comment Atlassian va gérer cette situation et si elle va revenir sur sa décision ou proposer des solutions plus satisfaisantes pour ses clients. En attendant, les clients de Jira devront s’adapter à ce nouveau modèle de licence ou chercher des alternatives à l’automatisation de Jira.En parlant des alternatives, voici quelques options open source que les utilisateurs ont évoqués :Source : Atlassian Que pensez-vous de la décision d’Atlassian de limiter l’automatisation de Jira pour tous les clients sauf les clients entreprise ?Est-ce que vous utilisez l’automatisation de Jira dans votre travail ou dans vos projets personnels ? Si oui, comment ce changement va-t-il vous affecter ?Quelles sont les alternatives à l’automatisation de Jira que vous connaissez ou que vous utilisez ? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients par rapport à l’automatisation de Jira ?Comment voyez-vous l’avenir de Jira et d’Atlassian après ce changement ? Allez-vous continuer à utiliser Jira ou envisager de changer de logiciel de gestion de projet ?Comprenez-vous les plaintes des utilisateurs qui estiment que le nouveau modèle de tarification les oblige à payer plus cher pour bénéficier du même niveau de service qu’auparavant ou à réduire leur utilisation de l’automatisation, ce qui affecte leur productivité et leur efficacité ?