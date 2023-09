La branche Oracle qui a ensuite cédé ses droits et le nom OpenOffice.org à la Fondation Apache. Les membres de la Fondation Apache, ayant souhaité que le mot Apache apparaisse, ont modifié le nom du projet et du produit en Apache OpenOffice ;

La branche communautaire soutenue par The Document Foundation qui poursuit la diffusion de la suite bureautique LibreOffice

LibreOffice a demandé à Apache OpenOffice de le rejoindre

Ces dernières années, presque toutes les activités de développement ont eu lieu dans LibreOffice, avec 13 versions majeures et 87 versions mineures. En 2019, LibreOffice comptait plus de 15 000 commits, tandis qu'OpenOffice n'en comptait que 595. LibreOffice a une communauté florissante, des conférences annuelles, des options de support professionnel, une certification de développement et de migration et un écosystème commercial robuste.



De plus, LibreOffice a également intégré de nombreuses fonctionnalités essentielles pour les utilisateurs finaux en 2020 :

Exportation aux formats Microsoft Office OOXML (.docx, .xlsx etc.)

Signature ODF, OOXML et PDF pour une sécurité améliorée

Améliorations majeures des performances dans Calc, la feuille de calcul

Une toute nouvelle interface utilisateur NotebookBar

…et beaucoup plus

Mais encore, de nombreux utilisateurs ne savent pas que LibreOffice existe. La marque OpenOffice est toujours aussi forte, même si le logiciel n’a pas eu de version significative depuis plus de six ans et qu’il est à peine développé ou pris en charge.



Si Apache OpenOffice souhaite conserver son ancienne branche 4.1 de 2014, bien sûr, c'est important pour les anciens utilisateurs. Mais la chose la plus responsable à faire en 2020 est : aider les nouveaux utilisateurs. Faites-leur savoir qu'il existe une suite beaucoup plus moderne, à jour et prise en charge par des professionnels, basée sur OpenOffice, avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dont les gens ont besoin.



Le moment est-il venu de lâcher prise ?

Envoyé par Trevor Slocum Envoyé par Les choses commencent à devenir bizarres



Vous voudrez peut-être vous asseoir avant d’ouvrir le lien suivant. Jetez un œil aux engagements Apache/OpenOffice effectués au cours des dernières années.



Que trouve-t-on ? Beaucoup d’engagements qui ne représentent en réalité pas grand-chose. Dans de nombreux cas, les commits n’apportent même aucune modification au programme, car ils modifient uniquement l’espace vide qui entoure le code source.



Pourquoi quelqu'un ferait cela? Deux raisons possibles :

Il existe des problèmes légitimes d’espaces qui doivent être résolus.

Il existe une incitation à faire apparaître un projet comme s'il était actif, alors qu'il est en réalité inactif.

Bien que la première soit raisonnable à supposer dans la plupart des cas, lorsque nous examinons la liste des validations effectuées dans le référentiel, nous constatons que les modifications des espaces ne font pas seulement partie des validations qu'Apache Open Office a reçues, les modifications des espaces constituent une part substantielle des commits ajoutés au référentiel.



LibreOffice continue son évolution

L'ajout du support de OpenPGP pour signer et chiffrer les documents ODF.

L'amélioration de l'interface utilisateur, notamment avec de nouvelles icônes, des barres d'outils plus compactes et des menus contextuels plus cohérents.

L'amélioration de la compatibilité avec les formats de fichiers Microsoft, notamment avec le support des SmartArt, des formes 3D et des animations dans PowerPoint.

L'amélioration de la performance, notamment avec l'utilisation du GPU pour le rendu graphique, l'optimisation du code et la réduction de la consommation de mémoire.

OpenOffice.org est un projet né le 13 octobre 2000 (il s’agit plus précisément de la date de la publication du code source) à l'initiative de Sun Microsystems en vue de produire une suite bureautique libre et gratuite fondée sur StarOffice. Le produit résultant est diffusé sous le même nom et sous plusieurs licences (la LGPL et, jusqu’à la version 2.0 beta 2 incluse, la SISSL), et fonctionne sur plusieurs plateformes dont Windows, de nombreux Unix : Linux, Solaris, ou Apple Mac OS X. Le but énoncé est d'offrir une alternative à la suite bureautique propriétaire Microsoft Office à laquelle OpenOffice prendra une part de marché significative.À partir de la version 3.0.0, le logiciel est passé de la licence GNU LGPL 2.1 à la licence GNU LGPL 3.À partir de la version 3.2.1, OpenOffice.org est développé par Oracle, à la suite du rachat de Sun Microsystems par Oracle.En avril 2011, Oracle annonce son retrait du projet OpenOffice.org. Peu après, Oracle cède le projet à la fondation Apache et OpenOffice.org rejoint l'incubateur de projets Apache.La dernière version de la suite bureautique publiée sous le nom OpenOffice.org est la 3.3.0 est sortie le 26 janvier 2011. Les versions suivantes ont été publiées sous le nom Apache OpenOffice pour la branche Apache et LibreOffice pour la branche The Document Foundation.De fait, le projet original s'est scindé en deux branches :Depuis 2014 et la publication de la version 4.1, le développement d’Apache OpenOffice stagne et la vie du projet se limite à la correction de bogues et de correctifs mineurs ; la dernière version mineure (4.1.14) est sortie le 27 février 2023. Le 17 mai 2021, la fondation annonçait qu’une version majeure 4.2 était prévue, sans toutefois fournir d’échéancier.En 2020, à l'occasion de son vingtième anniversaire, le conseil d'administration de The Document Foundation, derrière le développement de LibreOffice a demandé à Apache Office de rejoindre l’aventure LibreOffice Pourquoi ? Ils ont noté entre autres qu'en six ans, OpenOffice n’a produit aucune version majeure, se contentant de versions mineures pour corriger certains problèmes. Comparativement, sur la même période, LibreOffice a proposé 13 versions majeures et 87 mineures. De plus, en 2019, LibreOffice a reçu plus de 15 000 commits, contre 595 contre OpenOffice :C'est la question à laquelle Trevor Slocum, ingénieur logiciel et administrateur système qui contribue fréquemment au développement de logiciels libres et open source, a tenté de répondre.Dans un billet, il a rappelé qu'aucune nouvelle fonctionnalité majeure n’a été ajoutée depuis la version 4.1.0, publiée en 2014. Selon lui, il s’agirait d’un projet « sans maintenance », c’est-à-dire qu’il n’y a plus de développeurs actifs qui travaillent à l’améliorer et à le faire évoluer. Il affirme que la plupart des commits (modifications du code source) effectués sur le projet sont insignifiants, et qu’ils visent à donner l’illusion d’une activité, alors qu’en réalité il n’y a pas de progrès réel. Il accuse également la Fondation Apache, qui héberge le projet, de ne pas être transparente sur la situation et de continuer à promouvoir Apache OpenOffice comme une alternative viable aux autres suites bureautiques.Il compare Apache OpenOffice à LibreOffice, un autre projet de suite bureautique libre et gratuite, qui a été lancé en 2010 par des développeurs mécontents de la gestion d’Oracle. LibreOffice est basé sur le même code source qu’Apache OpenOffice, mais il a suivi une trajectoire différente, en intégrant de nombreuses innovations et en se dotant d’une communauté dynamique et diversifiée. LibreOffice a ainsi réussi à s’imposer comme la référence des suites bureautiques libres, en étant adopté par des millions d’utilisateurs, des administrations, des entreprises et des organisations à travers le monde.Pourquoi Apache OpenOffice n’a-t-il pas suivi le même chemin que LibreOffice ? Il y a sans doute plusieurs raisons, mais l’une d’entre elles est probablement le modèle de gouvernance adopté par la Fondation Apache, qui impose des règles strictes et rigides pour la gestion des projets qu’elle accueille. Ces règles, qui visent à garantir la qualité et la pérennité des logiciels, peuvent aussi avoir un effet dissuasif sur les potentiels contributeurs, qui peuvent se sentir découragés ou exclus. De plus, la Fondation Apache ne fournit pas de soutien financier ni de promotion aux projets qu’elle héberge, ce qui peut limiter leur visibilité et leur attractivité.Quel avenir pour Apache OpenOffice ? Il est difficile de le prédire, mais il semble peu probable qu’il connaisse un regain d’intérêt ou de vitalité dans un avenir proche. Il est possible qu’il continue à survivre, en bénéficiant de la notoriété de son nom et de la fidélité de certains utilisateurs, mais il est aussi possible qu’il finisse par disparaître, en étant supplanté par LibreOffice ou d’autres solutions. Quoi qu’il en soit, Apache OpenOffice restera dans l’histoire comme un exemple de projet open source qui a marqué son époque, mais qui n’a pas su s’adapter aux changements et aux besoins de ses utilisateurs.La dernière version de LibreOffice est la 7.6.2, sortie le 26 septembre 2023. Cette version est destinée aux utilisateurs enthousiastes, aux adopteurs précoces ou aux utilisateurs expérimentés, car elle offre des nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performance et des corrections de bogues. Parmi les nouveautés, nous pouvons citer :Sources : billet Trevor Slocum Partagez-vous le point de vue de Trevor Slocum selon lequel Apache OpenOffice devrait passer la main ?Quelles sont les raisons qui vous poussent à utiliser ou à ne pas utiliser Apache OpenOffice ?Pensez-vous qu’Apache OpenOffice a encore un avenir, ou qu’il est condamné à disparaître ?Quelles sont les fonctionnalités ou les améliorations que vous aimeriez voir dans Apache OpenOffice ?Quel est votre avis sur le modèle de gouvernance de la Fondation Apache, et sur son impact sur le développement d’Apache OpenOffice ?Quels sont les avantages et les inconvénients de LibreOffice par rapport à Apache OpenOffice ?