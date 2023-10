Une nouvelle étude réalisée par Forrester Consulting pour HP auprès de plus de 300 décideurs en matière d'informatique et de sécurité révèle que les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles gèrent des terminaux distants consistent à assurer la sécurité des données (60 %), à maintenir à jour les logiciels sur les appareils distants (55 %) et à maximiser la précision des bases de données des actifs (55 %).Ian Pratt, responsable mondial de la sécurité des systèmes personnels chez HP, déclare : "Le rapport révèle également que seulement 42 % des entreprises effectuent des mises à jour de micrologiciels chaque année, 23 % tous les deux ans ou moins, et 12 % seulement "lorsque c'est essentiel" - ce qui expose les entreprises à des risques de vulnérabilités en matière de sécurité et de problèmes de compatibilité.Les deux tiers (67 %) des personnes interrogées déclarent que la garantie d'une communication sécurisée et continue avec les terminaux distants est une préoccupation majeure du service informatique de leur entreprise.Les équipes informatiques doivent également compter sur une protection insuffisante, 50 % d'entre elles citant des solutions de sécurité des terminaux inadéquates comme un obstacle à la résolution des problèmes de sécurité et de gestion. Par ailleurs, 54 % des répondants estiment que le chiffrement intégral des disques durs offre une protection substantielle pour les terminaux, mais reconnaissent qu'il peut être insuffisant - par exemple, si le pirate a un accès physique à l'appareil.Lorsqu'on leur demande comment ces défis peuvent être relevés, 75 % des personnes interrogées pensent qu'une meilleure gestion des points d'accès aurait un impact positif sur les opérations et l'efficacité globales de l'entreprise. Les entreprises citent également le besoin d'un suivi et d'une gestion plus efficaces des logiciels des terminaux (48 %). Pour y parvenir, les répondants souhaitent disposer de capacités de sauvegarde et de restauration des appareils (55 %), d'une automatisation des processus de récupération des appareils (47 %), d'un déploiement des mises à jour du BIOS (46 %) et d'un suivi de la localisation des appareils (46 %).Pour améliorer la sécurité et la gestion des terminaux à distance, 82 % des personnes interrogées envisagent également d'investir dans des solutions permettant de géolocaliser, de verrouiller et d'effacer les PC à distance.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous cette étude de Forrester Consulting crédible et pertinente ?