Les investisseurs en capital-risque semblent ralentir leurs investissements dans le marché de la crypto car le financement mondial de la crypto au cours du troisième trimestre 2023 a atteint le niveau le plus bas de ces dernières années. Au troisième trimestre, les investisseurs du monde entier ont investi seulement 2 milliards de dollars dans des projets cryptographiques, ce qui représente une baisse de 63 % par rapport à la même période en 2022, rapporte Bloomberg, se référant aux données de PitchBook.Comme l'a noté Robert Le, analyste chez PitchBook, le marché ne voit plus les grosses opérations, ajoutant que leur taille est "".Rober Le note que le marché devrait rester dans cette tendance négative pendant un certain temps en raison de la méfiance généralisée des investisseurs déclenchée par la faillite de FTX. Étant donné que la bourse de crypto-monnaies aujourd'hui en faillite et son fonds spéculatif Alameda Research possèdent un portefeuille aussi vaste, cela pourrait "", a ajouté l'analyste de PitchBook.Comme l'a rapporté crypto.news, à la fin du mois de septembre 2023, les produits basés sur le bitcoin ont connu des flux sortants pendant quelques semaines, ce qui suggère que les investisseurs continuent à liquider leurs positions courtes.Les analystes de CoinShares pensent que les investisseurs deviennent plus perspicaces sur le marché des altcoins, avec des entrées continues dans XRP et Solana (SOL) à 0,66 million de dollars et 0,31 million de dollars, respectivement.Source : PitchBookPensez-vous que ces données sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?