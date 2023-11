Tomer Simon, responsable scientifique du centre de recherche et développement de Microsoft Israël, a déclaré avoir fait part de ses préoccupations dans une lettre adressée à Tzachi Hanegbi, chef du Conseil national de sécurité israélien, mais n'avoir jamais reçu de réponse. En conséquence, Simon a publié sa lettre dans le quotidien financier Calcalist mercredi, en précisant qu'il s'agissait de son opinion personnelle et non de celle de Microsoft, l'une des centaines de multinationales opérant en Israël.", a déclaré Simon, en soulignant que pour chaque emploi dans le secteur technologique, cinq autres emplois sont créés, ce qui stimule l'économie israélienne. "".Simon, qui a également reconnu le coût humain de la guerre, a appelé les dirigeants à envoyer un message clair à leurs partenaires internationaux et à la communauté mondiale des affaires, à savoir qu'Israël s'engageait à assurer un avenir prospère et stable. Des centaines de milliers de réservistes de l'armée ont été appelés sous les drapeaux, laissant un trou béant dans la main-d'œuvre et perturbant les chaînes d'approvisionnement, des ports maritimes aux supermarchés.", a déclaré Simon. Simon n'a pas cité de chiffres, mais le gouvernement a estimé que jusqu'à 15 % des travailleurs du secteur technologique ont été appelés au service militaire. Selon lui, leur absence nuit aux projets en cours et "".Simon a également évoqué les dix mois d'agitation politique qui ont précédé, dans le cadre d'un plan de réforme judiciaire qui a nui aux investissements étrangers et entraîné quelques fermetures de centres de recherche et de développement. Il a averti que "", ce qui aurait des conséquences néfastes pour l'économie israélienne et "".Source : Tomer Simon, scientifique en chef au centre de R&D de Microsoft IsraëlQuel est votre avis sur le sujet ?