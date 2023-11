Broadcom annonce le succès de l'acquisition de VMware

Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer le succès de l'acquisition de VMware par Broadcom et le début d'une ère nouvelle et passionnante pour nous tous au sein de l'entreprise. VMware rejoint notre équipe centrée sur l'innovation et l'ingénierie, ce qui constitue une nouvelle étape importante dans la construction de la première entreprise mondiale de technologie d'infrastructure.Il s'agit d'un moment important pour Broadcom, mais aussi d'une étape passionnante pour nos clients dans le monde entier. Et comme je l'ai dit lorsque nous avons annoncé l'acquisition, nous pouvons maintenant nous réunir et avoir l'envergure nécessaire pour aider les entreprises mondiales à relever leurs défis complexes en matière d'infrastructure informatique en activant des environnements cloud privés et hybrides et en les aidant à déployer une stratégie "apps anywhere". Notre objectif est d'aider les clients à optimiser leurs environnements cloud privés, hybrides et multi-cloud, en leur permettant d'exécuter des applications et des services n'importe où.Alors que nous entamons ce voyage ensemble, voici ce que vous, nos clients, nos partenaires et notre communauté, devez savoir.Broadcom s'engage en faveur de l'innovation. C'est dans notre ADN et c'est pourquoi nous prévoyons d'investir de manière significative chaque année pour faire progresser l'innovation et la valeur client de VMware. La moitié de l'investissement sera consacrée à la R&D, et l'autre moitié permettra d'accélérer le déploiement des solutions par le biais de VMware et des services professionnels de nos partenaires. Nous nous engageons à créer de la valeur et à générer des revenus pour notre solide écosystème de partenaires, qui a été renforcé par l'arrivée des partenaires de VMware.Broadcom construit des technologies qui durent. Nous avons l'intention de continuer à investir dans nos produits de pointe. Avec la clôture de la transaction, voici quelques points forts de ce qui nous attend :L'objectif de Broadcom pour l'avenir est de permettre aux entreprises clientes de créer et de moderniser leurs environnements de clouds privés et hybrides. Broadcom investira dans VMware Cloud Foundation, la pile logicielle qui sert de base aux clouds privés et hybrides. VMware Cloud Foundation s'inscrit dans la vision de Broadcom qui consiste à aider les clients à convertir l'infrastructure informatique d'entreprise généralement hétérogène en un environnement virtualisé et conteneurisé, permettant ainsi la création de clouds privés et hybrides. L'objectif de la plateforme est de libérer les ressources informatiques des tâches d'intégration et de gestion de l'infrastructure. Cela leur permettra de fournir des services informatiques qui les aideront à atteindre leurs objectifs commerciaux en minimisant les risques de sécurité, en réduisant les délais de commercialisation et en générant des revenus supplémentaires grâce à de nouveaux services commerciaux.En complément de l'investissement de Broadcom dans VMware Cloud Foundation, VMware proposera un riche catalogue de services au-dessus de VMware Cloud Foundation afin de moderniser et d'optimiser les environnements cloud, notamment les suivants.La protection des charges de travail contre l'évolution des cybermenaces est une priorité pour les clients. Il ne s'agit plus de protéger le périmètre, car les acteurs de la menace se déplacent latéralement et exploitent les systèmes internes pour prendre le contrôle. Les clients veulent plusieurs niveaux de défense pour se protéger contre les attaques latérales, qu'il s'agisse d'accès non autorisés, de logiciels malveillants ou de ransomwares. La sécurité distribuée de VMware, associée à une visibilité totale, permet aux clients d'exécuter leurs stratégies de défense en profondeur et de sécurité zéro-trust. L'objectif est de fournir une protection latérale qui peut être mise en œuvre de manière plus simple et plus agile pour l'infrastructure virtualisée VMware. Les techniques émergentes d'IA/GenAI sont exploitées pour contrer l'évolution du paysage des menaces.En outre, les charges de travail des applications sont déployées avec un équilibreur de charge. À l'ère numérique, les applications doivent être hautement disponibles et s'adapter automatiquement à l'augmentation de la charge. L'agilité, la mise à l'échelle automatique et la visibilité intégrée des applications sont des exigences clés pour une solution d'équilibreur de charge moderne.Nous sommes enthousiasmés par la technologie de VMware et par les avantages qu'elle apporte à nos clients. Les applications modernes en sont un excellent exemple.Les applications modernes et les clouds privés et hybrides sont au cœur de la transformation numérique. Une étude de VMware montre que plus de 70 % des DSI développent de nouvelles apps modernes et cloud natives. En outre, les apps modernes conçues pour le modèle any-cloud ont désormais dépassé les apps traditionnelles dans l'entreprise. Les chefs d'entreprise sont parfaitement conscients que l'agilité logicielle et la rapidité de mise sur le marché sont essentielles à la capacité d'une entreprise à faire face à la concurrence et à augmenter ses revenus. Par conséquent, les entreprises donnent la priorité aux stratégies d'application basées sur des technologies telles que l'IA, l'apprentissage automatique, Kubernetes, les solutions open-source et les écosystèmes de clouds privés et hybrides afin d'obtenir un avantage concurrentiel. Mais la fourniture d'apps à l'échelle peut être une entreprise immense et elle devient de plus en plus complexe.Avec VMware Tanzu, notre objectif est d'accroître l'agilité commerciale de nos clients en accélérant le développement, la livraison et la gestion des applications sur n'importe quel cloud - sur VMware Cloud Foundation ainsi que sur les principaux hyperscalers. Spécifiquement optimisé pour les frameworks de développement d'applications tels que Spring, le principal framework d'applications Java d'entreprise, Tanzu augmente considérablement la productivité des développeurs tout en permettant aux équipes de la plateforme d'appliquer des normes d'application, de maintenir la sécurité et la conformité et de suivre les performances des applications. Notre approche centrée sur les applications, qui s'appuie sur des données et un modèle de contrôle communs, permet à VMware Tanzu d'offrir à la fois une agilité logicielle et une expérience plus rationalisée aux équipes chargées des plateformes et de l'exploitation du cloud. Tanzu est un élément important du portefeuille de logiciels de VMware, et notre investissement dans cette solution permettra aux clients de continuer à exécuter certaines des applications les plus critiques au monde en créant un environnement virtualisé et conteneurisé. Nous sommes là pour soutenir les applications des clients où qu'elles soient, afin qu'elles puissent fonctionner n'importe où.Chez Broadcom, nous nous efforçons d'aider les clients à simplifier leur environnement informatique. Pour y parvenir, nous ferons évoluer notre gamme de services existante tout en combinant et en investissant dans les actifs de VMware afin d'offrir une valeur accrue à nos clients.Les clients ont toujours été intéressés par les technologies basées sur les logiciels. Cet intérêt s'est renforcé à mesure qu'ils prennent en compte le besoin de flexibilité au sein de leurs centres de données et le type de charges de travail qu'ils souhaitent exécuter dans différents environnements cloud. Les ambitions en matière de cloud privé et hybride gagnent en vélocité, tout comme les technologies modulaires basées sur des plateformes favorisent l'agilité. Cela est vrai dans le centre de données et le devient également dans le Software-Defined Edge. Prenons l'exemple des environnements informatiques complexes au sein d'une agence gouvernementale, qui a réalisé un investissement de 9 milliards de dollars dans une infrastructure de cloud privé et hybride afin de renforcer et d'apporter de l'agilité à ses capacités de gestion et de défense numériques. Ces tendances indiquent que l'innovation basée sur les logiciels aidera les organisations à obtenir de meilleurs résultats pour tous les types de charges de travail, du centre de données à la périphérie.Broadcom investit depuis longtemps dans les entreprises qu'elle acquiert afin de favoriser une croissance durable et d'offrir une valeur ajoutée à ses clients, et maintenant que la transaction est conclue, nous pouvons nous mettre à l'œuvre.Je suis impatient de voir ce que nous allons accomplir ensemble, en tant qu'entreprise combinée, pour fournir les meilleures solutions à nos clients, à nos partenaires et à l'industrie dans son ensemble.