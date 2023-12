Les nouvelles intégrations d'applications s'ajoutent à celles qui existent déjà, notamment Discord, Talent Protocol et Auth0 d'Okta, selon l'annonce. La nouvelle version permet également aux développeurs d'applications de choisir entre différents niveaux d'authentification, allant de "" à "".Selon l'annonce, ces nouveaux niveaux sont destinés à fournir "". Par exemple, une application qui nécessite une sécurité élevée peut exiger que les utilisateurs aient un identifiant vérifié par l'orbe, tandis que les applications qui sont plus axées sur la commodité peuvent ne nécessiter qu'un identifiant mondial "" lié au téléphone portable de l'utilisateur.Un représentant de Worldcoin a précisé que les magasins Shopify peuvent désormais choisir individuellement le niveau d'intégration requis. "."Worldcoin affirme que les nouvelles fonctionnalités permettront de réduire les pertes dues aux bots, mais sans que les utilisateurs aient à donner leurs informations personnelles aux applications qu'ils utilisent. Citant un rapport de CNBC, il affirme que 100 milliards de dollars sont perdus chaque année par les détaillants à cause de la "".Le Worldcoin a été lancé pour la première fois en juillet. Il est devenu controversé en raison de son niveau d'authentification le plus sécurisé, qui implique de scanner l'iris de l'utilisateur et de produire une preuve de connaissance zéro du scan, ce qui, selon les critiques, peut conduire à des fuites d'informations biométriques. Worldcoin a défendu cette pratique, affirmant qu'elle ne stocke que la preuve du balayage de l'iris, mais pas le balayage lui-même.Source : WorldcoinQuel est votre avis sur cette annonce ?