Adobe et Figma acceptent mutuellement de mettre fin à l'accord de fusion

Les défis de la régulation antitrust dans le secteur des logiciels de conception

Bien que les deux entreprises aient partagé la vision de redéfinir l'avenir de la créativité et de la productivité, elles ont décidé d'aller de l'avant de manière indépendante. Les autorités de régulation, notamment l'autorité britannique de la concurrence et des marchés, avaient rejeté les mesures correctives proposées par Adobe pour approuver la fusion. Cette décision intervient après des mois d'enquêtes antitrust et de controverses entourant l'opération. La Commission européenne a également abandonné son enquête antitrust sur cette acquisition suite à l'annonce d'Adobe.Quinze mois après le début de la procédure d'examen réglementaire, Figma et Adobe ne voient plus de voie vers l'approbation réglementaire du projet d'acquisition. Figma et Adobe ont pris la décision commune de mettre fin au projet d'acquisition.« Ce n'est pas le résultat que nous espérions, mais malgré les milliers d'heures passées avec les régulateurs du monde entier à détailler les différences entre nos activités, nos produits et les marchés que nous desservons, nous ne voyons plus de voie vers l'approbation réglementaire de l'opération.Nous avons conclu cet accord il y a 15 mois dans le but d'accélérer ce qu'Adobe et Figma pouvaient faire pour nos communautés respectives. Alors que nous laissons cet avenir derrière nous et continuons en tant qu'entreprise indépendante, nous sommes ravis de trouver des moyens d'établir des partenariats pour nos utilisateurs.Dans l'incertitude d'une acquisition imminente, je suis très fier de ce que l'équipe Figma a réalisé pour notre communauté et j'ai le sentiment que nous n'avons fait qu'accélérer le rythme au cours des 15 derniers mois.Notre équipe a construit et livré de nouveaux produits pour faciliter l'idéation, la conception et le développement de logiciels, y compris nos premières fonctionnalités natives d'IA, Dev Mode, Variables, et Advanced Prototyping. Nous avons également ouvert de nouveaux hubs au Royaume-Uni et en Asie, organisé une Config IRL épique à San Francisco, acquis la startup d'IA Diagram, et ajouté plus de 500 nouveaux Figmates.La vision fondatrice de Figma était d'"éliminer le fossé entre l'imagination et la réalité". Le passage d'une économie physique à une économie numérique et les énormes progrès de l'IA se sont combinés pour rendre cette aspiration encore plus urgente et à portée de main aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 11 ans. Adobe a annoncé son projet d'acquisition de Figma pour environ 20 milliards de dollars, entraînant une chute de 17 % des actions d'Adobe, la plus importante depuis 2010.Fondée en 2012, Figma propose un logiciel de conception basé sur le cloud en concurrence avec le programme XD d'Adobe. La transaction, prévue pour 2023 sous réserve d'approbation réglementaire, sera réalisée en espèces et en actions. Le PDG de Figma, Dylan Field, continuera de diriger l'entreprise de manière autonome. Figma, saluée pour sa facilité d'utilisation, son modèle commercial efficace et sa base d'utilisateurs équilibrée entre développeurs et concepteurs, suscite l'intérêt d'Adobe pour étendre sa portée et ses opportunités de marché.Adobe et Figma ont annoncé qu'ils avaient conclu un accord mutuel pour mettre fin à leur accord de fusion précédemment annoncé, initialement le 15 septembre 2022, selon lequel Adobe aurait acquis Figma pour une contrepartie mixte en espèces et en actions. Bien que les deux sociétés continuent de croire aux mérites et aux avantages concurrentiels de la combinaison, Adobe et Figma ont décidé d'un commun accord de mettre fin à la transaction sur la base d'une évaluation conjointe selon laquelle il n'y a pas de voie claire pour recevoir les approbations réglementaires nécessaires de la Commission européenne et de l'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni.« Adobe et Figma ne sont pas du tout d'accord avec les récentes conclusions des autorités réglementaires, mais nous pensons qu'il est dans notre intérêt d'aller de l'avant de manière indépendante », a déclaré Shantanu Narayen, président et directeur général d'Adobe. « Adobe et Figma partageaient la même vision de redéfinir ensemble l'avenir de la créativité et de la productivité, mais nous continuons à être bien positionnés pour capitaliser sur notre énorme opportunité de marché et notre mission de changer le monde grâce à des expériences numériques personnalisées. »« Figma a construit une incroyable plateforme de conception de produits, et je suis confiant dans la poursuite de leur innovation et de leur croissance après avoir passé plus d'un an avec leur équipe et leur communauté », a déclaré David Wadhwani, président, Digital Media Business, Adobe. « J'ai été impressionné par Dylan et son incroyable équipe chez Figma et je chercherai des moyens de partenariat pour satisfaire les clients communs à l'avenir. »« Traverser ce processus avec Shantanu, David et l'équipe d'Adobe n'a fait que renforcer ma conviction dans les mérites de cette transaction, mais il est devenu de plus en plus clair au cours des derniers mois que les régulateurs ne voient pas les choses de la même manière », a déclaré Dylan Field, cofondateur et PDG de Figma. « Bien que nous soyons déçus du résultat, je suis profondément reconnaissant à tous ceux qui ont contribué à cet effort et je suis impatient de trouver d'autres moyens d'innover au nom de nos communautés respectives avec Adobe. »Les sociétés ont signé un accord de résiliation qui résout toutes les questions en suspens de la transaction, y compris le paiement par Adobe à Figma de l'indemnité de résiliation convenue précédemment.L'abandon par Adobe de son projet d'acquérir Figma pour 20 milliards de dollars soulève des questions importantes sur le paysage concurrentiel et les pratiques anticoncurrentielles dans le domaine des logiciels de conception. La décision de renoncer à cette fusion, sous la pression des autorités de régulation au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, suggère que les organes de contrôle ont pris au sérieux les risques potentiels liés au quasi-monopole d'Adobe.L'inquiétude principale des régulateurs concernait la possible consolidation excessive du pouvoir d'Adobe sur le marché des logiciels de conception, mettant en péril l'innovation qui aurait pu émerger de la croissance indépendante de Figma. La nécessité d'une indemnité de résiliation inversée d'un milliard de dollars en espèces souligne le coût financier significatif de cette annulation pour Adobe, mettant en lumière les enjeux élevés associés à la réglementation antitrust.Bien que les deux entreprises aient affirmé partager la vision de redéfinir l'avenir de la créativité et de la productivité, leur décision de poursuivre de manière indépendante indique également la résistance des régulateurs à toute concentration excessive de pouvoir sur le marché. Les mesures correctives rejetées par l'autorité britannique de la concurrence et des marchés suggèrent que les propositions d'Adobe pour atténuer les préoccupations réglementaires n'ont pas été jugées adéquates.Le fait que la Commission européenne a également abandonné son enquête antitrust après l'annonce d'Adobe souligne l'impact majeur de cette décision sur l'échiquier mondial de la concurrence dans le secteur des logiciels de conception. Cependant, cela soulève également des questions sur la capacité des organes de régulation à maintenir un équilibre entre la promotion de l'innovation et la prévention des monopoles, surtout dans un secteur où la consolidation peut avoir des répercussions significatives sur la diversité des produits et l'émergence de nouvelles idées.In finé, l'abandon de cette acquisition par Adobe met en évidence les défis persistants dans le domaine de la régulation antitrust, tout en soulignant la nécessité de trouver un équilibre délicat entre la croissance des entreprises et la préservation d'une concurrence saine et dynamique.Sources : Figma, Quel est votre avis sur le sujet ?Quels sont les risques potentiels associés à un quasi-monopole d'Adobe sur le marché des logiciels de conception, et comment la fusion proposée aurait-elle pu influencer ces dynamiques ?