Les crypto-monnaies ne reflètent aucune activité commerciale au cours des 30 derniers jours.

Les projets sont révélés comme étant une escroquerie ou un "rug pull", à travers les nouvelles ou des rapports directs à CoinGecko provenant de sources vérifiables.

Les projets demandent à être désactivés, c'est-à-dire lorsque l'équipe se dissout, change de marque, ferme le projet, ou subit une révision majeure des jetons où les anciens jetons deviennent suffisamment illiquides ou morts, selon les normes de CoinGecko.

En comparaison, 1 450 projets lancés pendant la période haussière de 2017 - 2018 ont fermé depuis. Cela s'explique par le fait que plus de 3 000 crypto-monnaies ont été répertoriées, ce qui se traduit par un taux d'échec similaire de ~70 %.Le nombre élevé de crypto-monnaies mortes au cours de la période 2020 - 2021 peut être attribué à la facilité de déploiement des jetons et à la popularité croissante des memecoins. Cependant, de nombreux projets de memecoins sont lancés sans produit, et la majorité d'entre eux sont abandonnés après une courte période.Les crypto-monnaies lancées en 2021 sont celles qui ont le plus souffert, avec 5 724 crypto-monnaies mortes en janvier 2024. Plus de 70 % des crypto-monnaies répertoriées sur CoinGecko en 2021 sont mortes, ce qui en fait la pire année pour le lancement de projets.Viennent ensuite les crypto-monnaies listées en 2022, avec 3 520 crypto-monnaies mortes à ce jour, soit un taux d'environ 60 %.289 crypto-monnaies listées sur CoinGecko en 2023 sont mortes. Cela représente un taux d'échec de <10%, avec plus de 4 000 crypto-monnaies répertoriées, ce qui représente une forte baisse par rapport aux années précédentes.Le nombre d'échecs de crypto-monnaies par année de lancement est le suivant :Cette étude examine le nombre total de pièces et de jetons, collectivement appelés "crypto-monnaies", qui ont été répertoriés sur CoinGecko et qui sont maintenant désactivés ("morts" ou "échoués"), regroupés selon l'année où ils ont été répertoriés, de 2014 à 2023, depuis le début de l'année.Les crypto-monnaies peuvent être désactivées et retirées de la liste de CoinGecko dans les circonstances suivantes :Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous que les résultats de cette analyse de CoinGecko sont crédibles ou pertinents ?