LibreOffice 24.2 Community, la nouvelle version de la suite bureautique open source, est désormais disponible pour tous les systèmes d'exploitation

La sauvegarde des informations de récupération automatique est activée par défaut et crée toujours des copies de sauvegarde. Cela réduit le risque de perdre du contenu pour les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les paramètres de LibreOffice.

Correction de diverses options de la barre de notes, avec de nombreuses améliorations de menu, une meilleure prise en charge de l'aperçu avant impression, une réinitialisation correcte de la mise en page personnalisée, et une meilleure utilisation des boutons radio. Cela améliore l'expérience des utilisateurs familiers avec l'interface utilisateur de Microsoft Office.

La liste déroulante Insérer un caractère spécial affiche désormais une description du caractère sélectionné (et dans l'infobulle lorsque vous passez la souris dessus).

Numérotation "légale" des listes ordonnées : faire en sorte qu'un niveau de liste donné utilise la numérotation arabe pour toutes ses parties numériques.

Les commentaires peuvent désormais utiliser des styles, le style de paragraphe Commentaire étant le style par défaut. Il est ainsi plus facile de modifier le formatage de tous les commentaires en une seule fois ou de classer visuellement les différents types de commentaires.

Amélioration de divers aspects de la prise en charge des tableaux flottants multipages : contrôle du chevauchement, bordures et notes de bas de page, imbrication, habillage sur toutes les pages et améliorations connexes de l'interface utilisateur.

Un nouveau champ de recherche a été ajouté à la barre latérale des fonctions.

Le format des nombres scientifiques est désormais pris en charge et enregistré dans ODF : texte intégré (avec un format de nombre comme ###.000 E0) ; minuscule pour l'exposant (avec un format de nombre comme ###.000e0) ; exposant avec un " ?" vide au lieu de "0" (avec un format de nombre comme 0.00E+?0).

Mettre en surbrillance la ligne et la colonne correspondant à la cellule active.

La gestion des petites capitales a été implémentée pour Impress.

Les paramètres de la console du présentateur et de la télécommande ont été déplacés de Outils > Options > LibreOffice Impress vers Diaporama > Paramètres du diaporama, avec une amélioration de l'étiquetage et de la disposition des dialogues.

Plusieurs améliorations et corrections apportées aux modèles : ajout et amélioration de l'emplacement de divers espaces réservés ; correction de l'ordre des diapositives ; cohérence des polices et du formatage ; correction des styles et de leur hiérarchie ; amélioration de la conformité ODF ; facilitation de l'utilisation des modèles dans des langues autres que l'anglais ; correction de l'utilisation de polices erronées pour CJK et CTL.

Plusieurs améliorations significatives de la gestion des positions de la souris et de la présentation des boîtes de dialogue via les API d'accessibilité, permettant aux lecteurs d'écran de les présenter correctement.

Amélioration de la gestion des rôles IAccessible2 et des attributs texte/objet, permettant aux lecteurs d'écran de les présenter correctement.

Les barres d'état dans les boîtes de dialogue sont signalées avec le rôle accessible correct afin que les lecteurs d'écran puissent les trouver et les signaler de manière appropriée, tandis que les cases à cocher dans les boîtes de dialogue peuvent être basculées à l'aide de la barre d'espacement.

La boîte de dialogue Enregistrer avec un mot de passe dispose désormais d'un indicateur de force du mot de passe. Elle utilise zxcvbn-c pour déterminer la force du mot de passe.

Nouveau cryptage ODF basé sur un mot de passe, plus performant, cachant mieux les métadonnées et plus résistant à la falsification et à la force brute.

Clarification du texte de la boîte de dialogue des options concernant les paramètres de sécurité des macros, afin de savoir exactement ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas.

Writer : amélioration de l'importation OOXML des en-têtes/pieds de page en utilisant la propriété première page dans le style de page existant au lieu de créer un nouveau style de page juste pour la première page.

Writer : ajout de modèles optimisés pour le texte japonais dans la catégorie Localisation afin d'améliorer l'interopérabilité avec Microsoft Word pour les utilisateurs japonais.

Writer : importation de "canevas de dessin" à partir de documents DOCX, avec des connecteurs qui ne sont plus importés comme des formes simples mais comme de véritables connecteurs, des formes primitives comme des ellipses importées comme des formes OOXML (le texte à l'intérieur de la forme peut maintenant s'enrouler), et des dégradés multicolores, des couleurs de thème et des effets de lueur pour les formes.

OOXML : prise en charge de l'extension SVG OOXML, qui importe l'image SVG (élément svgBlip) au lieu du PNG de secours, et exporte l'image SVG en plus de l'image PNG de secours utilisée lorsque l'élément svgBlip n'est pas pris en charge (anciennes versions de MS Office).

LibreOffice est une suite bureautique personnelle open source dont les fonctionnalités sont comparables à celles des principaux produits du marché. Elle offre également une gamme d'options d'interface pour répondre aux différentes habitudes des utilisateurs, du traditionnel au moderne, et tire le meilleur parti des différents facteurs de forme des écrans en optimisant l'espace disponible sur le bureau pour placer le maximum de fonctionnalités à un ou deux clics de souris.Selon The Document Foundation, le plus grand avantage de LibreOffice par rapport à toute autre suite bureautique est le moteur technologique de LibreOffice, une plateforme logicielle unique pour tous les environnements : bureau, cloud et mobile. Cette infrastructure permet à LibreOffice d'offrir une meilleure expérience utilisateur et, surtout, de produire des documents identiques - et parfaitement interopérables - basés sur les deux normes ISO disponibles : le format Open Document (ODT, ODS et ODP) pour les utilisateurs soucieux de compatibilité, de résilience et de souveraineté numérique et le format propriétaire Microsoft OOXML (DOCX, XLSX et PPTX).Il y a 166 contributeurs aux nouvelles fonctionnalités de LibreOffice 24.2 Community : 57% des engagements de code proviennent des 50 développeurs employés par trois sociétés du TDF Advisory Board - Collabora, allotropia et Red Hat - ou d'autres organisations, 20% de 8 développeurs de The Document Foundation, et les 23% restants de 108 volontaires individuels.En outre, 159 volontaires se sont engagés à localiser le logiciel dans 160 langues, ce qui représente des centaines de personnes fournissant des traductions. LibreOffice 24.2 Community est disponible en 120 langues, ce qui le rend accessible à plus de 5,5 milliards de personnes dans le monde dans leur langue maternelle. En outre, plus de 2,4 milliards de personnes parlent l'une de ces 120 langues comme seconde langue (L2).Pour les déploiements de classe entreprise, la TDF recommande fortement la famille d'applications LibreOffice Enterprise des partenaires de l'écosystème - pour le bureau, le mobile et le cloud - avec une large gamme de fonctionnalités dédiées à valeur ajoutée et d'autres avantages tels que les accords de niveau de service (SLA).Chaque ligne de code développée par les entreprises de l'écosystème pour leurs clients est partagée avec la communauté sur le dépôt de code principal et améliore la plateforme LibreOffice Technology.Les produits basés sur LibreOffice Technology sont disponibles pour tous les principaux systèmes d'exploitation de bureau (Windows, macOS, Linux et ChromeOS), les plateformes mobiles (Android et iOS) et le cloud.La Document Foundation a développé un protocole de migration pour aider les entreprises à passer des suites bureautiques propriétaires à LibreOffice, basé sur le déploiement d'une version LTS (support à long terme) de LibreOffice optimisée pour l'entreprise, plus des conseils et des formations à la migration fournis par des professionnels certifiés qui offrent des solutions à valeur ajoutée cohérentes avec les offres propriétaires.En fait, la base de code mature de LibreOffice, la richesse de ses fonctionnalités, sa forte prise en charge des normes ouvertes, son excellente compatibilité et les options LTS proposées par des partenaires certifiés en font la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs données et s'affranchir de la dépendance à l'égard des fournisseurs.LibreOffice 24.2 offre une multitude d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités destinées aux utilisateurs qui partagent des documents avec MS Office ou qui migrent depuis MS Office, en s'appuyant sur les fonctionnalités avancées de la plateforme LibreOffice Technology pour la productivité personnelle sur desktop, mobile et dans le cloud. Ces utilisateurs devraient consulter fréquemment les nouvelles versions de LibreOffice, car les progrès sont si rapides que chaque nouvelle version améliore considérablement la précédente.Voici quelques-unes des améliorations les plus significatives :LibreOffice offre le plus haut niveau de compatibilité sur le marché des suites bureautiques, depuis la prise en charge native du format de document ouvert (ODF) - qui surpasse les formats propriétaires en termes de sécurité et de robustesse - jusqu'à la prise en charge supérieure des fichiers MS Office, en passant par des filtres pour une large gamme de formats de documents hérités.Les fichiers Microsoft sont toujours basés sur le format propriétaire déconseillé par l'ISO en 2008, plutôt que sur la norme approuvée par l'ISO, et ils cachent donc une grande quantité de complexité artificielle. Cela pose des problèmes aux utilisateurs qui sont convaincus d'utiliser une véritable norme ouverte.La configuration minimale requise pour les systèmes d'exploitation propriétaires est Microsoft Windows 7 SP1 et Apple MacOS 10.15. Les produits basés sur la technologie LibreOffice pour Android et iOS sont listés dans le lien de téléchargement.LibreOffice 24.2 Community est disponible ici Source : Annonce de LibreOffice 24.2 Community (The Document Foundation) Quel est votre avis sur cette nouvelle version de LibreOffice ?