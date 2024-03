Le cours du Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a brièvement atteint un nouveau record historique de plus de 69 000 dollars

La nouvelle flambée des prix a été stimulée par les géants américains de la finance qui ont investi des milliards dans l'achat de bitcoins. La crypto-monnaie a atteint environ 69 200 dollars le 5 mars peu après 15h00 GMT, avant de redescendre. Elle s'échangeait autour de 62 185 dollars à 21h00 GMT. La valeur du bitcoin a augmenté de plus de 50 % au cours du mois dernier, selon la plateforme de données sur le marché des crypto-monnaies CoinMarketCap.Carol Alexander, professeure de finance à l'université de Sussex, a déclaré que le prix pourrait dépasser son nouveau record, mais a averti que les crypto-monnaies étaient "". "", a-t-elle déclaré.Le nouveau record représente un nouveau moment dramatique dans l'histoire mouvementée du bitcoin. Il a été inventé en 2009 par une ou plusieurs personnes se faisant appeler Satoshi Nakamoto - leur véritable identité reste un mystère. Conçu comme un moyen de créer de l'argent pour l'internet, il trouve ses racines dans une éthique anti-establishment encourageant les gens à vivre libres de la structure de pouvoir existante des institutions financières et des gouvernements.Cependant, sa nouvelle valeur record a été atteinte précisément parce que ces entreprises ont déversé des milliards de dollars pour l'acquérir. Cela a été rendu possible parce qu'en janvier 2024, les régulateurs américains ont approuvé à contrecœur plusieurs fonds négociés en bourse (ETF) pour le bitcoin. Cela a permis à des sociétés d'investissement géantes comme Blackrock, Fidelity et Grayscale de vendre des produits basés sur le prix du bitcoin. Entre elles, elles ont acheté des centaines de milliers de bitcoins, faisant rapidement grimper leur valeur.Le professeur Alexander a déclaré que ces nouveaux venus "". Mais elle a ajouté que l'événement de "" du bitcoin, qui devrait avoir lieu en avril, pourrait également influencer la valeur de la crypto-monnaie. "", a-t-elle déclaré.Pour de nombreux détenteurs de bitcoins, il s'agira d'un moment de célébration, car leur propre richesse aura considérablement augmenté. Mais l'histoire montre qu'ils devraient se préparer à ce que cela change.La valeur du bitcoin a chuté à son plus bas niveau en 18 mois, à près de 20 000 dollars, en juin 2022, les investisseurs cherchant à se désintéresser des placements plus risqués dans un contexte de perspectives économiques mondiales moroses. Le cours de la crypto-monnaie s'est encore effondré plus tard dans l'année lorsque FTX - l'énorme bourse de crypto-monnaies fondée par le soi-disant "roi de la crypto" Sam Bankman-Fried - s'est déclarée en faillite en novembre 2022.Ses pics et ses creux se sont poursuivis tout au long de l'année 2023, mais elle a réussi à remonter pour s'échanger au-dessus de 40 000 dollars vers la fin de l'année.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la professeure Carol Alexander soit crédible ou pertinente ?