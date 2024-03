L'autorité britannique de surveillance financière est devenue le dernier régulateur en date à ouvrir la voie aux produits d'échange d'actifs numériques en déclarant lundi qu'elle autorisait désormais les bourses d'investissement reconnues à lancer des obligations négociées en bourse adossées à des cryptomonnaies.Le Bitcoin a progressé de 4,8 % pour atteindre le niveau record de 71 677 dollars dans les échanges européens, ce qui porte à 70 % les gains réalisés depuis le début de l'année.La crypto-monnaie la plus précieuse au monde a été dopée par un afflux de liquidités dans les nouveaux fonds négociés en bourse de Bitcoins au comptant, ainsi que par l'espoir d'une baisse prochaine des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.Les flux de capitaux vers les 10 plus grands fonds américains de Bitcoins échangés au comptant ont ralenti pour atteindre leur niveau le plus bas depuis deux semaines au cours de la semaine du 8 mars, mais ont tout de même atteint près de 2 milliards de dollars, d'après les données du LSEG.", a déclaré Nick Cawley, stratège chez DailyFX.L'offre de Bitcoins, limitée à 21 millions de jetons, va se resserrer en avril, à l'occasion de ce que l'on appelle le "halving event".Tous les quatre ans, le taux de mise en circulation des nouveaux jetons, ainsi que la récompense des mineurs de cryptomonnaie, sont réduits de moitié, ce qui tend à soutenir le prix.", a déclaré M. Cawley.Le régulateur britannique a déclaré que ces produits ne seraient disponibles que pour les investisseurs professionnels tels que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit autorisés à opérer sur les marchés financiers, a déclaré la Financial Conduct Authority (FCA) dans un communiqué.La FCA a averti que les crypto exchange traded notes (ETN) - des obligations émises par des institutions financières qui suivent la performance des actifs sous-jacents - présentent un risque pour les investisseurs particuliers.Néanmoins, la demande s'intensifie au sein de la communauté des investisseurs.Selon les données hebdomadaires de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, les gestionnaires d'actifs détiennent désormais la plus grande position haussière jamais enregistrée sur les contrats à terme sur le Bitcoin.Au cours de la semaine qui s'est achevée le 5 mars, la position longue nette détenue par les gestionnaires d'actifs - généralement interprétée comme couvrant les avoirs des investisseurs institutionnels tels que les fonds communs de placement et les fonds de pension - est passée à 15 531 lots, soit une valeur de 5,5 milliards de dollars sur la base du prix actuel du Bitcoin.Cette valeur est supérieure à la position longue des gestionnaires d'actifs sur la livre sterling, d'une valeur de 2,78 milliards de dollars, ou à la position baissière sur le yen japonais par rapport au dollar, d'une valeur de 1,49 milliard de dollars, selon les données du LSEG.L'éther a augmenté de 2,1 % pour frôler les 4 000 dollars, son plus haut niveau depuis deux ans. La spéculation selon laquelle les régulateurs américains pourraient approuver la cotation des ETF d'éther au comptant cette année a fait grimper le prix de 75 % cette année.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette tendance perdurera au cours des prochains mois ?