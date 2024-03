Le Top 10 des PDG de la Tech les mieux payés aux États-Unis, plus d'argent que vous n'en verrez jamais dans 4000 vies, le PDG d'Alphabet Sundar Pichai est de loin le mieux payé avec 225,9 Mns $

Sundar Pichai, PDG d'Alphabet : 225,9 millions de dollars ; Barry McCarthy, PDG de Peloton : 168 millions de dollars ; George Kurtz, PDG de CrowdStrike : 147,7 millions de dollars ; Safra Catz, PDG d'Oracle : 147,7 millions de dollars ; Douglas Ingram, PDG de Sarepta Therapeutics : 124,9 millions de dollars ; Tim Cook, PDG d'Apple : 99,4 millions de dollars ; Hock E. Tan, PDG de Broadcom : 60,6 millions de dollars ; Mark Anderson, PDG d'Alteryx : 57,2 millions de dollars ; Satya Nadella, PDG de Microsoft : 54,9 millions de dollars ; Reed Hastings, co-PDG de Netflix : 51,07 millions de dollars & Ted Sarandos, co-PDG de Netflix : 50,3 millions de dollars.

Le PDG de Google a licencié en janvier 2023 plus de 12 000 employés dans le cadre d'une politique de réduction des coûts. L'entreprise avait déclaré que ces mesures permettaient de faire face au ralentissement de la croissance économique qui s'était installée après le passage de la pandémie de Covid-19. Mais les politiques de réductions des coûts semblent n'avoir touché que les employés. Des documents déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis en avril 2023 ont révélé que le PDG Sundar Pichai a perçu une rémunération totale de 225,9 millions de dollars pour l'exercice 2022.Pour mettre les choses en perspective, il faudrait à un travailleur américain moyen (qui gagne 53 500 dollars par an) environ 4 200 ans pour gagner la même somme que ce que Pichai a gagné en une seule année. Même au sein d'Alphabet, cela représente plus de 800 fois le salaire d'un travailleur moyen. Selon les documents déposés auprès du régulateur américain, la part du salaire de Pichai correspondant à l'attribution d'actions s'élève à 218 millions de dollars, l'attribution d'actions à Pichai se fait sur une période de trois ans et son salaire annuel de base est de 2 millions de dollars depuis 2020. L'on ne sait pas si cela a changé.En janvier, Pichai a déclaré qu'il assumait l'entière responsabilité des décisions qui ont conduit aux licenciements à l'échelle de l'entreprise. Toutefois, cela ne l'a pas empêché d'énormes primes, une situation que de nombreux critiques, y compris certains employés mécontents de Google, considèrent comme une moquerie. Les critiques dénoncent notamment un écart "choquant" entre les primes et les rémunérations des dirigeants et des employés de la Tech. Les entreprises technologiques réalisent des centaines de milliards de chiffres d'affaires par an, mais la question de la répartition équitable des bénéfices et richesses se pose.Les revenus de Pichai pour 2023 n'ont pas encore été révélés. D'après les documents susmentionnés, la différence entre la rémunération de Pichai et celle d'un employé moyen d'Alphabet a été aberrante en 2022 en raison de ces primes. Dans le rapport, l'entreprise écrit : « notre ratio de rémunération 2020 était de 27:1 ; notre ratio de rémunération 2021 était de 21:1 ; et notre ratio de rémunération 2022 est de 808:1 ». En outre, le ratio de l'année 2019, qui était de 1 085:1, n'a pas été pris en compte. La rémunération totale de Pichai cette année-là s'élevait à plus de 280 millions de dollars avec les options d'achat d'actions.Pichai est de loin le PDG de la Tech le mieux rémunéré en 2022. Mais les rémunérations des autres dirigeants, notamment celles de Safra Catz, PDG d'Oracle, de Tim Cook, PDG d'Apple, et de Barry McCarthy, PDG de Peloton Interactive, sont toutes aussi impressionnantes. Voici ci-dessous un rapide récapitulatif des 10 premières rémunérations dans la Tech de 2022 :En comparaison à la capitalisation boursière de Microsoft et d'Apple, la rémunération de Tim Cook et celle de Satya Nadella peuvent paraître surprenantes. Toutefois, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que les bénéfices de Cook ne sont pas calculés sur une base triennale, de sorte que ses bénéfices ne fluctuent pas autant que ceux de Pichai. Cela représente 100 millions de dollars par an. Cook a accepté une réduction massive de ses revenus en 2023. L'objectif initial était de ramener sa rémunération totale à environ 49 millions de dollars, mais sa rémunération finale en 2023 était plus proche de 63 millions de dollars.Ce montant reste tout de même 672 fois supérieur à la rémunération de l'employé moyen d'Apple. Quant à Nadella, ses bénéfices fluctuent également beaucoup moins sans ces primes, et il a en fait gagné moins en 2023 qu'en 2022 parce que Microsoft n'a pas atteint ses objectifs de performance. Toutefois, les documents déposés par Microsoft auprès de la SEC révèlent que Nadella touchera une rémunération de 48,5 millions de dollars pour la gestion de l'entreprise en 2023. Le ratio de rémunération est d'environ 250:1 par rapport à l'employé moyen de Microsoft. Et environ 10 000 travailleurs ont été licenciés cette année-là.Parmi les autres bizarreries, citons le PDG de Peloton, Barry McCarthy, dont la rémunération pour l'année 2022 comprenait des options d'achat d'actions d'une valeur de 167 millions de dollars. Étant donné que l'action Peloton n'a cessé de chuter depuis plus de deux ans, ses revenus réels seront probablement bien inférieurs. Safra Catz d'Oracle est la seule femme PDG de la liste, menant Oracle vers de nouveaux sommets depuis qu'elle est devenue l'unique PDG en 2019. Comme Pichai, ses revenus en 2022 ont été renforcés par 130 millions de dollars d'options d'achat d'actions, qu'elle n'a pas reçues les autres années.Ses revenus en 2023 étaient légèrement supérieurs à 5 millions de dollars. Bien qu'elle soit PDG, Catz a été surclassée en 2022 par le fondateur et directeur technique Larry Ellison, qui a gagné environ 150 millions de dollars en incluant les options d'achat d'actions. Il est également le premier actionnaire d'Oracle, avec environ 40 % des actions ordinaires de l'entreprise. Cela fait de lui la cinquième personne la plus riche du monde, avec une valeur nette estimée à 142 milliards de dollars. Les problèmes relatifs aux licences d'Oracle persistent et l'entreprise poursuit tous ceux qu'elle peut, une stratégie largement dénoncée.L'année dernière, Catz a déclaré qu'Oracle a changé sa culture et se concentrait désormais sur la réussite des clients. Selon elle, Oracle est maintenant une entreprise "plus douce et plus gentille". Dans les détails, l'on ignore ce que cela signifie concrètement pour les clients, mais certains spéculent que cette annonce suggère qu'Oracle prévoit d'être plus permissif à l'avenir en ce qui concerne ses licences logicielles. Au fil des années, l'entreprise a acquis la réputation d'être l'auditeur le plus vigoureux de l'industrie en matière de licences logicielles. Elle tente de s'en défaire, mais ses agissements semblent contredire ses déclarations.Au début de l'année, Kathaleen McCormick, juge de la cour de chancellerie du Delaware, a annulé le plan de rémunération du PDG de Tesla, Elon Musk. Ce plan donnait la possibilité à Musk de percevoir une rémunération impressionnante de 56 milliards de dollars qui le récompensait d'avoir atteint diverses tranches favorisant la croissance de l'entreprise. L'affaire a été conduite devant la justice par un actionnaire de Tesla et la juge a estimé que cette rémunération était trop lucrative et qu'elle n'était pas dans l'intérêt des investisseurs.Netflix est un autre cas étrange : Reed Hastings et Ted Sarandos se sont partagé le titre de PDG jusqu'en 2023, date à laquelle Greg Peters a remplacé Hastings. Aujourd'hui encore, l'entreprise connaît une situation de co-PDG, ce qui est rare, mais pas inédit dans le monde des affaires, avec une rémunération totale du PDG qui s'élève à plus de 100 millions de dollars.Source : Android AuthorityQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des rémunérations mirobolantes des PDG de la Tech ?Que pensez-vous des plans de rémunération des PDG de la Tech ? Sont-ils équitables ?Comment expliquez le fait qu'un PDG touche 800 fois la rémunération d'un employé moyen ?Le travail de Pichai est-il 800 fois plus difficile ou générateur de revenus que celui de l'employé moyen ?