", a déclaré John-David Lovelock, vice-président et analyste distingué de Gartner. "Les dépenses en systèmes de centres de données devraient connaître un bond de croissance notable de 2023 (4 %) à 2024 (10 %), en grande partie en raison de la planification de l'IA générative (GenAI) (voir tableau 1).", a déclaré Lovelock. "", a déclaré Lovelock. "La durée de vie moyenne des téléphones mobiles diminue et les consommateurs et les entreprises les remplacent plus tôt. Ce changement permet aux dépenses en appareils d'atteindre 688 milliards de dollars en 2024, contre 664 milliards de dollars en 2023, ce qui représente un taux de croissance de 3,6 %. L'intégration des capacités de la GenAI dans les téléphones haut de gamme et de base soutient, plus qu'elle ne stimule, ce changement.La méthodologie de prévision des dépenses informatiques de Gartner repose en grande partie sur une analyse rigoureuse des ventes réalisées par plus d'un millier de fournisseurs sur l'ensemble de la gamme des produits et services informatiques. Gartner utilise des techniques de recherche primaire, complétées par des sources de recherche secondaire, pour construire une base de données complète sur la taille du marché, sur laquelle il fonde ses prévisions.GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces prévisions de Gartner crédibles ou pertinentes ?