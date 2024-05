Workplace est un outil logiciel collaboratif en ligne développé par Meta Platforms. Ses fonctionnalités incluent la messagerie instantanée, le partage de fichiers et la vidéoconférence et l'audioconférence.Workplace sera progressivement supprimé au cours des deux prochaines années et restera opérationnel jusqu'à la fin du mois d'août 2025, selon un porte-parole de la société. Le service fonctionnait comme le réseau social Facebook original, mais permettait aux utilisateurs d'avoir des comptes séparés pour leurs interactions professionnelles. Workplace comptait jusqu'à sept millions d'abonnés payants en mai 2021.", a déclaré le porte-parole. La société a déclaré qu'elle aiderait les clients existants à passer au produit Workvivo de Zoom Video Communications, un réseau social d'entreprise similaire, au cours des prochaines années.Meta avait autrefois des projets ambitieux pour Workplace, qu'elle considérait comme un moyen de gagner de l'argent grâce aux abonnements et comme une chance d'étendre la portée de Facebook en introduisant le produit dans les environnements de travail et de bureau. À un moment donné, Meta a présenté une liste de clients prestigieux, dont Starbucks, Walmart et Spotify Technology.La société continuera à se concentrer sur les produits liés au travail, a déclaré un porte-parole, mais dans d'autres domaines, tels que le métavers, en créant des fonctionnalités pour les casques Quest VR de la société. Workplace continuera d'exister en interne chez Meta pour les employés de l'entreprise, qui utilisent le produit pour collaborer au quotidien avec leurs collègues. Même après la fermeture de Workplace en août 2025, les clients auront accès à leurs données jusqu'à la fin du mois de mai 2026, a déclaré Meta.: MetaQuel est votre avis sur cette annonce ?Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?