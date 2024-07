Présentation de Docs in Proton Drive : l'édition collaborative de documents en toute confidentialité

Collecte massive de données : Les éditeurs de documents tels que Google Docs peuvent voir tout ce que vous écrivez et garder une trace de toutes les modifications que vous avez apportées. Une fois que vous avez fourni vos données à ces entreprises, vous n'avez plus aucun contrôle sur la manière dont elles sont utilisées. Les données que vous pensez être privées peuvent même être utilisées pour former l'IA à l'avenir.



: Les éditeurs de documents tels que Google Docs peuvent voir tout ce que vous écrivez et garder une trace de toutes les modifications que vous avez apportées. Une fois que vous avez fourni vos données à ces entreprises, vous n'avez plus aucun contrôle sur la manière dont elles sont utilisées. Les données que vous pensez être privées peuvent même être utilisées pour former l'IA à l'avenir. Risque de violation de données : Aucun grand éditeur de documents ne protège vos données avec un chiffrement de bout en bout par défaut, ce qui rend vos documents vulnérables aux pirates et aux violations de données. Lorsque les entreprises peuvent déchiffrer vos données, c'est comme si vous laissiez la clé à côté du coffre-fort.



: Aucun grand éditeur de documents ne protège vos données avec un chiffrement de bout en bout par défaut, ce qui rend vos documents vulnérables aux pirates et aux violations de données. Lorsque les entreprises peuvent déchiffrer vos données, c'est comme si vous laissiez la clé à côté du coffre-fort. Faiblesse des lois sur la protection de la vie privée : Les entreprises technologiques dont le siège et les centres de données se trouvent aux États-Unis sont soumises à une surveillance de masse et à des lois laxistes en matière de protection des données.



: Les entreprises technologiques dont le siège et les centres de données se trouvent aux États-Unis sont soumises à une surveillance de masse et à des lois laxistes en matière de protection des données. Accès de tiers et du gouvernement : Sans chiffrement de bout en bout ni protection juridique solide, vos documents peuvent faire l'objet d'une surveillance sans mandat(nouvelle fenêtre) et d'un partage de données.

Nous avons créé Docs dans Proton Drive dans le cadre d'un projet commun avec l'équipe de Standard Notes, qui partage nos valeurs fondamentales en matière de confidentialité et de sécurité.



Comme tous les services Proton, Docs vous redonne le contrôle de vos données. Grâce à notre chiffrement de bout en bout, vous êtes le seul à détenir la clé pour lire et partager vos documents. Même Proton ne peut pas accéder au contenu de vos documents ou aux métadonnées (comme les noms de fichiers). Au lieu de stocker vos données aux États-Unis, où elles peuvent faire l'objet d'une surveillance gouvernementale, Proton est protégé par les lois suisses strictes en matière de protection de la vie privée.



Docs est intégré à votre Proton Drive, ce qui signifie que vous disposez d'un espace unifié et sécurisé pour la gestion et le stockage de vos documents. Nous avons conçu Docs pour que l'expérience soit simple et claire. Avec Docs, vous pouvez :



Écrire en toute confidentialité : Créez et modifiez des documents dans Proton Drive, en sachant que votre contenu n'est accessible qu'à vous et aux personnes avec lesquelles vous choisissez de le partager.



: Créez et modifiez des documents dans Proton Drive, en sachant que votre contenu n'est accessible qu'à vous et aux personnes avec lesquelles vous choisissez de le partager. Partager et inviter n'importe qui : Invitez d'autres utilisateurs à consulter ou à modifier vos documents d'un simple clic.



: Invitez d'autres utilisateurs à consulter ou à modifier vos documents d'un simple clic. Collaborez en temps réel : Les modifications sont reflétées immédiatement, ce qui garantit que chaque contributeur voit toujours la version la plus récente.



: Les modifications sont reflétées immédiatement, ce qui garantit que chaque contributeur voit toujours la version la plus récente. Curseurs de visualisation et indicateurs de présence : Voyez qui d'autre visualise ou modifie le document, ce qui améliore le travail d'équipe et la communication.



: Voyez qui d'autre visualise ou modifie le document, ce qui améliore le travail d'équipe et la communication. Laissez des commentaires et des réponses : Ajoutez des commentaires pour partager vos réactions sans modifier le document. Les commentaires sont visibles par tous les collaborateurs, ce qui permet à chacun d'être au courant.



: Ajoutez des commentaires pour partager vos réactions sans modifier le document. Les commentaires sont visibles par tous les collaborateurs, ce qui permet à chacun d'être au courant. Importation et exportation en toute simplicité : Vous pouvez charger des documents .docx, les modifier et les télécharger dans différents formats tels que .docx, .txt, .md et HTML. Nous avons créé Docs dans Proton Drive dans le cadre d'un projet commun avec l'équipe de Standard Notes, qui partage nos valeurs fondamentales en matière de confidentialité et de sécurité.Comme tous les services Proton, Docs vous redonne le contrôle de vos données. Grâce à notre chiffrement de bout en bout, vous êtes le seul à détenir la clé pour lire et partager vos documents. Même Proton ne peut pas accéder au contenu de vos documents ou aux métadonnées (comme les noms de fichiers). Au lieu de stocker vos données aux États-Unis, où elles peuvent faire l'objet d'une surveillance gouvernementale, Proton est protégé par les lois suisses strictes en matière de protection de la vie privée.Docs est intégré à votre Proton Drive, ce qui signifie que vous disposez d'un espace unifié et sécurisé pour la gestion et le stockage de vos documents. Nous avons conçu Docs pour que l'expérience soit simple et claire. Avec Docs, vous pouvez :

Avec Proton Drive et Docs, vous disposez désormais d'une alternative de stockage et de productivité dans le cloud sécurisée et respectueuse de la vie privée. Si vous travaillez dans un cabinet d'avocats ou dans le secteur de la santé, vous pouvez rédiger des contrats et gérer les données des patients dans le respect des lois sur la protection de la vie privée. Les journalistes, les créateurs de contenu et les entrepreneurs peuvent protéger leurs projets des fuites de données et de la surveillance des Big Tech (pas d'IA espionnant votre travail). Que ce soit pour le travail ou pour un usage personnel, Proton Drive garantit la sécurité et la confidentialité de vos documents. Avec Proton Drive et Docs, vous disposez désormais d'une alternative de stockage et de productivité dans le cloud sécurisée et respectueuse de la vie privée. Si vous travaillez dans un cabinet d'avocats ou dans le secteur de la santé, vous pouvez rédiger des contrats et gérer les données des patients dans le respect des lois sur la protection de la vie privée. Les journalistes, les créateurs de contenu et les entrepreneurs peuvent protéger leurs projets des fuites de données et de la surveillance des Big Tech (pas d'IA espionnant votre travail). Que ce soit pour le travail ou pour un usage personnel, Proton Drive garantit la sécurité et la confidentialité de vos documents.

Proton AG est une société technologique suisse qui propose des services en ligne axés sur la protection de la vie privée. Les produits de la société sont Proton Mail, Proton VPN, Proton Calendar, Proton Drive et Proton Pass. Proton Drive est une solution de stockage cloud avec chiffrement de bout en bout.Proton Mail entretient et possède son propre matériel de serveur et son propre réseau afin d'éviter de faire appel à une tierce partie. Il dispose de deux centres de données. Chaque centre de données utilise l'équilibrage de charge entre les serveurs web, de messagerie et SQL, une alimentation électrique redondante, des disques durs avec chiffrement intégral, et l'utilisation exclusive de Linux et d'autres logiciels open-source.Proton a annoncé l'introduction de Docs dans Proton Drive, une nouvelle fonctionnalité qui permet la collaboration en temps réel sur des documents tout en maintenant une confidentialité totale. Fondé sur les principes de confidentialité et de sécurité établis par Proton, Docs in Proton Drive utilise le chiffrement de bout en bout pour garantir la sécurité de toutes les données. Cela inclut non seulement les documents eux-mêmes, mais aussi les frappes au clavier et les mouvements du curseur.Les utilisateurs peuvent collaborer en temps réel, laisser des commentaires, ajouter des photos et stocker des fichiers en toute sécurité. Cela en fait une alternative sécurisée et privée pour ceux qui utilisent actuellement des éditeurs de documents en ligne tels que Google Docs ou Microsoft 365 pour des tâches telles que la rédaction de rapports, la collaboration sur des projets et le suivi des notes de réunion. La fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs dans les prochains jours.Des milliards de personnes utilisent des éditeurs de documents en ligne tels que Google Docs ou Microsoft 365 pour rédiger des rapports, collaborer sur des projets et conserver des notes de réunion. Mais les plateformes Big Tech s'inquiètent de plus en plus de l'accès à votre contenu, de votre suivi sur le web et de la collecte de données pour former des modèles d'intelligence artificielle qui portent atteinte à la vie privée.C'est pourquoi Proton annonce un nouvel éditeur de documents collaboratifs chiffrés de bout en bout qui place la vie privée au premier plan. Les documents de Proton Drive sont conçus selon les mêmes principes de confidentialité et de sécurité que tous les services Proton, à commencer par le chiffrement de bout en bout. Les documents vous permettent de collaborer en temps réel, de laisser des commentaires, d'ajouter des photos et de stocker vos fichiers en toute sécurité. Mieux encore, tout est privé : même les frappes au clavier et les mouvements du curseur sont chiffrés.Pour l'utiliser, il faut créer un compte Proton Drive gratuit. Docs est déployé à partir d'aujourd'hui, et la fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs au cours des deux prochains jours. À ce moment-là, si vous allez sur drive.proton.me et que vous cliquez sur Nouveau en haut à gauche, vous verrez la possibilité de créer un nouveau document.Les éditeurs de documents en ligne sont devenus des outils de productivité essentiels, utilisés aussi bien pour les journaux intimes que pour les stratégies commerciales sensibles. Selon Proton, le problème est que la plupart des entreprises qui proposent aujourd'hui des éditeurs de documents sont les mêmes que les grandes entreprises technologiques qui collectent et monétisent les informations privées.Il en résulte plusieurs problèmes importants :Lorsque vous écrivez dans un document, vous aimeriez penser que vos idées ne concernent que vous et les personnes avec lesquelles vous décidez de les partager. Mais ce n'est pas vraiment le cas.Ainsi, Proton présente Docs comme étant la solution :Bien trop souvent, les suites de productivité en ligne obligent à accepter la surveillance comme condition d'utilisation. Selon Proton, Docs serait le premier éditeur de documents collaboratifs qui combine le chiffrement de bout en bout open source au sein d'un écosystème sécurisé comprenant le courrier électronique, le stockage cloud, le calendrier et bien plus encore.Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans l'avancement de la mission de la fondation à but non lucratif Proton Foundation. C'est aussi une étape importante dans son parcours vers la construction d'un meilleur internet où la vie privée est la règle par défaut, afin de se détacher des services des Big Tech qui exploitent vos données.Proton conclue :Quel est votre avis sur cette annonce ?Pensez-vous que Docs in Proton Drive est crédible ou pertinent ?