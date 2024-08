WordStar 7, le traitement de texte le plus populaire avant WordPerfect, la dernière version DOS est rééditée gratuitement par l'un de ses plus grands fans

Comme vous le savez tous, j'utilise toujours WordStar pour DOS 7.0 comme programme de traitement de texte. Sa dernière mise à jour date de décembre 1992 et la société qui l'a créé n'existe plus depuis des décennies ; le programme est un logiciel abandonné.Il n'y avait pas d'archives de WordStar pour DOS 7.0 disponibles en ligne, j'ai donc décidé d'en créer une. J'y ai consacré des semaines de travail. On y trouve non seulement des installations complètes du programme (ainsi que des images des disques d'installation), mais aussi des solutions prêtes à l'emploi pour faire fonctionner WordStar pour DOS 7.0 sous Windows, ainsi que des versions PDF complètes et consultables en texte intégral des sept manuels fournis avec WordStar - soit plus d'un millier de pages de documentation.J'ai également inclus de nombreuses explications sur l'utilisation et la personnalisation de WordStar, de nombreux programmes utilitaires liés à WordStar et de nombreuses autres choses.Carolyn Clink a eu la gentillesse de scanner les manuels. Lorsqu'elle a eu terminé, je lui ai dit : "". Elle m'a répondu : "Et il est vrai que la communauté des irréductibles de WordStar est assez réduite de nos jours (George R.R. Martin utilise encore l'ancien WordStar 4.0). Mais ce programme a joué un rôle important dans ma carrière - non seulement j'ai écrit mes 25 romans et la quasi-totalité de mes nouvelles avec lui (quelques-unes remontent à l'époque de la machine à écrire), mais j'ai également écrit des centaines d'articles de journaux et de magazines avec WordStar lorsque j'étais freelance.Je voulais qu'un monument soit érigé en l'honneur du meilleur programme de traitement de texte jamais créé. Comme l'a dit Anne Rice, "".Et je suppose que je pense aussi un peu à mon héritage. Une fois que j'aurai disparu, ma succession littéraire devra s'occuper de mes manuscrits électroniques, et mon exécuteur testamentaire devrait pouvoir les travailler sur son propre ordinateur plutôt que sur le mien. Par ailleurs, d'innombrables écrivains qui ne sont plus parmi nous ont écrit avec WordStar, notamment Arthur C. Clarke ; j'espère que les archives que j'ai créées seront utiles aux chercheurs.N'importe qui peut faire fonctionner WordStar pour DOS 7.0 sur un ordinateur Windows en quelques minutes grâce à cette archive ; avec un peu plus de travail, WordStar pour DOS 7.0 fonctionne également très bien sous Linux et Mac OS.