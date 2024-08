Le Wyoming encourage les paiements en cryptomonnaies et tente de devancer la Réserve fédérale en lançant son propre dollar numérique

Le gouverneur Mark Gordon, s'exprimant lors du Wyoming Blockchain Symposium à Jackson Hole, a souligné l'ambition de l'État d'être leader dans l'espace des actifs numériques. Il a souligné le potentiel du stablecoin non seulement pour rationaliser les transactions, mais aussi pour ramener la gestion de la dette américaine à l'intérieur du pays, en assurant la stabilité en liant la monnaie aux investissements à court terme du Trésor américain.L'approche avant-gardiste du Wyoming n'est pas nouvelle. L'État, qui a été le premier à créer des LLC en 1977, a adopté plus de 30 lois sur les cryptomonnaies depuis 2018 afin de favoriser un environnement réglementaire favorable aux entreprises. Alors que le marché spécule sur la suite des événements pour la cryptomonnaie, en particulier après le lancement des ETF Bitcoin, le Wyoming va de l'avant, en se concentrant sur les paiements des consommateurs en tant que « killer app » qui pourrait faire entrer les cryptomonnaies dans le courant dominant.Le projet Wyoming Stable Token est actuellement dans sa phase de développement, l'État vérifiant les partenaires et fournisseurs potentiels pour aider à donner vie au stablecoin. L'objectif est d'émettre le jeton par l'intermédiaire d'une bourse d'échange, ce qui le rendrait aussi simple que l'utilisation d'une carte de crédit ou d'une application de paiement mobile. Il est possible d'imaginer qu'en entrant dans un café de Jackson, dans le Wyoming, il soit possible de payer son café latte d'un simple coup d'œil en utilisant le Wyoming Stable Token.Mais il ne s'agit pas seulement de commodité. L'initiative a également une forte dimension d'intérêt public. L'État prévoit d'investir les réserves qui soutiennent le stablecoin dans des bons du Trésor américain et des prises en pension, les intérêts générés soutenant les écoles publiques du Wyoming. La transparence est essentielle, les audits étant accessibles au public, ce qui garantit un ratio stablecoin/dollar de 1 pour 1 et favorise la confiance dans ce nouvel actif numérique.Le Wyoming se lance dans les stablecoins alors que le gouvernement fédéral hésite encore à développer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC). Alors que les pays du monde entier vont de l'avant avec leurs propres monnaies numériques, l'approche du Wyoming offre une alternative, en utilisant des blockchains publiques comme Ethereum ou Solana pour garantir la confidentialité et la sécurité. Si elle est couronnée de succès, cette initiative pourrait ouvrir la voie à la numérisation d'autres actifs, qu'il s'agisse de matières premières comme l'or et le pétrole, de biens immobiliers ou autres.L'initiative audacieuse du Wyoming pourrait non seulement établir une nouvelle norme pour les paiements numériques aux États-Unis, mais aussi inspirer une adoption plus large de la technologie blockchain dans divers secteurs, renforçant ainsi le rôle de l'État en tant que pionnier de l'innovation financière.Mark Gordon, gouverneur du WyomingQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative du Wyoming crédible ou pertinente ?