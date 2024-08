Proton lance Proton Drive for Business, une solution sécurisée et privée de stockage cloud, de partage de fichiers et de collaboration documentaire en temps réel pour les entreprises

Proton Mail (anciennement ProtonMail) est un service suisse de messagerie électronique chiffrée de bout en bout fondé en 2013 et dont le siège se trouve à Plan-les-Ouates, en Suisse. Il utilise le chiffrement côté client pour protéger le contenu des courriels et les données des utilisateurs avant qu'ils ne soient envoyés aux serveurs de Proton Mail, contrairement à d'autres fournisseurs de messagerie électronique courants tels que Gmail et Outlook.com. Le service est accessible via un client webmail, le réseau Tor, les applications de bureau Windows, macOS et Linux (bêta) et les applications iOS et Android.Proton Drive for Business est une solution complète conçue pour offrir aux entreprises un stockage cloud sécurisé et privé, un partage de fichiers et une collaboration documentaire en temps réel. À une époque où les violations de données et l'utilisation non autorisée des documents de l'entreprise sont courantes, ce nouveau service offre sécurité et confidentialité aux entreprises de toutes tailles, avec un chiffrement de bout en bout.Il est entièrement conforme au RGPD et à l'HIPAA, ce qui le rend adapté à des secteurs comme le juridique, la finance et la recherche. La plateforme permet également une collaboration documentaire sécurisée et en temps réel, grâce à des fonctionnalités telles que l'historique des versions, les commentaires et les curseurs en direct qui indiquent qui consulte et modifie les documents. Tout cela est protégé par un chiffrement de bout en bout, de manière transparente en arrière-plan.« Dans un contexte où les violations de données et la surveillance des entreprises sont de plus en plus fréquentes, Proton Drive est le choix sûr pour les entreprises qui ne peuvent pas se permettre de faire des compromis sur la confidentialité. Grâce au chiffrement de bout en bout et à l'architecture zero-access, vos données restent en sécurité, même en cas de violation de données. Proton Drive offre le type de confidentialité que les grandes technologies ne peuvent tout simplement pas égaler, ce qui en fait le choix évident pour les organisations qui souhaitent protéger leurs informations les plus sensibles », déclare Anant Vijay Singh, responsable de la gestion des produits chez Proton.L'option Proton Business Suite offre tous les avantages de l'écosystème sécurisé de Proton, y compris la messagerie électronique, le calendrier, le VPN et la gestion des mots de passe, tous conçus pour protéger les données les plus sensibles d'une entreprise.Proton Drive for Business permet aux utilisateurs de collaborer en temps réel grâce à l'édition de documents chiffrés, aux commentaires et à l'historique des versions, tout en garantissant la conformité avec les réglementations strictes en matière de protection des données. Les options de partage de fichiers sécurisés comprennent des liens protégés par mot de passe et des dates d'expiration personnalisées, offrant un contrôle total sur les personnes qui peuvent accéder aux données et interagir avec elles. L'interface conviviale et intuitive ne nécessite aucune assistance informatique, de sorte que les utilisateurs peuvent importer des fichiers et commencer à collaborer en quelques minutes.Les entreprises peuvent profiter de l'offre spéciale de lancement de 25 % de réduction sur le plan annuel Drive Professional, au prix de 5,99 $ par utilisateur et par mois. Proton Business Suite est lancé à 12,99 $ par mois. Il existe également des plans personnalisés pour les grandes entreprises.Avez-vous utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que Proton Drive for Business est un outil utile et intéressant ?